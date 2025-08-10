Gaziantep FK'da Salem M'Bakata'nın lisansı donduruluyor

PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Galatasaray ile oynanan maçta sakatlanan Salem M'Bakata’nın sağlık durumunu açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, M'Bakata'nın sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edildiği belirtildi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü ile kulüp doktoru Op. Dr. Faruk Aykanat'ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu operasyonlarının başarılı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

SEZONU KAPATTI
27 yaşındaki sağ bekin sezonun kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor. Gaziantep FK yönetimi, M'Bakata'nın lisansını dondurma kararı aldı.

YENİ SAĞ BEK ARAYIŞI BAŞLADI
M'Bakata'nın yokluğu sonrası sağ bek pozisyonu için transfer çalışmalarına başlayan Gaziantep FK, kısa süre içinde alternatif isimler üzerinde yoğunlaşacak.

