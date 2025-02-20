Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Endülüs temsilcisinde forma giyen Juanlu için Real Madrid de sürece dahil oldu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Endülüs temsilcisinde forma giyen Juanlu için Real Madrid de sürece dahil oldu.

SEVILLA ZORLANACAK

Fichajes.net'in haberine göre Real Valladolid karşısında 2 gol atmayı başaran genç sağ bek için kulübünü bir hayli zor süreç bekliyor.