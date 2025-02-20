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Galatasaray'a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, liderlik koltuğunda 6 puan farkla oturarak derbiye çıkacak. Sarı kırmızılı ekipte tek hedef Fenerbahçe'yi yenerek farkı 9'a çıkarmak ve kalan haftalarda ezeli rakibini kendisinden uzak tutmak. Cimbom'da bir yandan transfer gündemi sıcaklığını korurken diğer yandan istenen oyuncularla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:39 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 20:49
Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

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    Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde artık ezeli rakibiyle bağını kopartmak ve farkı 9'a çıkarmak istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Rams Park'taki zorlu randevuda taraftarının desteğiyle kazanmayı hedefliyor.

    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    PUANINI 63 YAPTI
    Cimbom, son maçında Çaykur Rizespor ile Rize'de karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip, zorlu randevudan 2-1 galip ayrılarak puanını 63'e yükseltti ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumayı başardı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    OSIMHEN DURMUYOR
    Sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, Rize'de de sahneye çıktı ve takımına galibiyet getiren isim oldu. Nijeryalı yıldız attığı 2 golle zaferde baş rol oynadı. Ayrıca gol sayısını da 19'a yükselterek önemli bir başarıya imza attı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    ASİSTLER YENİLERDEN
    Osimhen golleri atarken paslar ise yeni transferlerden geldi. Okan Buruk'un sahaya sürdüğü isimlerden Frankowski ile oyuna sonradan giren Lemina, servisleri yaptı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    GALATASARAY'DAN REKOR
    Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, lig tarihine geçen bir rekora imza attı.
    Bu sezon oynadığı 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 maçında 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    3 MAÇ SONRA GOL YEDİ
    Son üç maçta rakiplerine gol şansı tanımayan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 54. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamadı.
    Sarı-kırmızılı takım, 21. haftada TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftada Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etmiş, 23. haftada ise Adana Demirspor karşısında hükmen 3-0 galip sayılmıştı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    YILDIZLAR İMZA ATTI
    Ara transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle takviye eden Galatasaray'da 6 yıldız sözleşme imzalamıştı.
    Sarı kırmızılılar Arda Ünyay Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'yı renklerine bağladı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    TRANSFERİ OLMAMIŞTI
    Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski öncesinde istediği isimlerden biri Juanlu Sanchez'di. İspanyol temsilcisi Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu için verilen ret kararı sonrasında Polonyalı yıldız getirilmişti.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    REAL MADRID DEVREYE GİRDİ
    İspanyol basınında yer alan haberlere göre Endülüs temsilcisinde forma giyen Juanlu için Real Madrid de sürece dahil oldu.
    Manchester City'i eleyerek adını son 16'ya yazdıran dünyanın 1 numarası, transferi bitirmekte kararlı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    SEVILLA ZORLANACAK
    Fichajes.net'in haberine göre Real Valladolid karşısında 2 gol atmayı başaran genç sağ bek için kulübünü bir hayli zor süreç bekliyor.
    Real Madrid'in giderek artan ilgisi, oyuncunun bedava ayrılmasına kadar gidebilir. Gelecek sezon bitecek kontratı bu konudaki en büyük kozu.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

    Haberde Galatasaray ve RB Leipzig'in de transfer için girişimde bulunduğu ancak istedikleri sonucu alamadıkları dile getirildi.

    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    KOMİK PARA
    Real Madrid'in Juanlu'nun serbest kalma maddesi olarak kontratında yer alan 20 milyon euroluk şartı getirmek için razı olduğunu ve söz konusu ücretin kulüp bütçesinde komik bir para olarak değerlendirildi.
    Sevilla'nın hedefi de oyuncusundan en yüksek bedeli elde edebilmek.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak
    9 GOLDE ADI VAR
    Bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Juanlu, 5 gol atıp 4 de asist yaptı. 1142 dakika sahada kaldı.
    Galatasaray’da transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

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