Galatasaray’a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak

ASİSTLER YENİLERDEN
Osimhen golleri atarken paslar ise yeni transferlerden geldi. Okan Buruk'un sahaya sürdüğü isimlerden Frankowski ile oyuna sonradan giren Lemina, servisleri yaptı.
GALATASARAY'DAN REKOR
Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, lig tarihine geçen bir rekora imza attı.
Bu sezon oynadığı 23 Süper Lig maçının 20'sini kazanan sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde bir sezonun ilk 23 maçında 20 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.
3 MAÇ SONRA GOL YEDİ
Son üç maçta rakiplerine gol şansı tanımayan Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 54. dakikada Ali Sowe'un golüne engel olamadı.
Sarı-kırmızılı takım, 21. haftada TÜMOSAN Konyaspor ve 22. haftada Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etmiş, 23. haftada ise Adana Demirspor karşısında hükmen 3-0 galip sayılmıştı.
YILDIZLAR İMZA ATTI
Ara transfer döneminde kadrosunu birbirinden önemli isimlerle takviye eden Galatasaray'da 6 yıldız sözleşme imzalamıştı.
Sarı kırmızılılar Arda Ünyay Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'yı renklerine bağladı.
TRANSFERİ OLMAMIŞTI
Galatasaray'ın Przemyslaw Frankowski öncesinde istediği isimlerden biri Juanlu Sanchez'di. İspanyol temsilcisi Sevilla'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu için verilen ret kararı sonrasında Polonyalı yıldız getirilmişti.