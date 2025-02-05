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Mourinho çalışmayı en sevdiği isimleri açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyeri boyunca birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığı oyuncuları açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:45
Mourinho çalışmayı en sevdiği isimleri açıkladı!

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ferdinand'ın birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığı oyuncular sorusuna cevap verdi.

    "BENİM İÇİN HER ŞEYLERİNİ VERDİLER"

    Portekizli teknik adam, "Birlikte çalışmaktan en çok keyif aldığım oyuncular, benim için her şeylerini veren oyunculardı. Düzinelerce var. Beki en yetenekli olanlar değiller ama her şeylerini verdiler. Verdiklerinden, yaptıklarından daha fazlasını veremeyeceklerini hissettiklerim. Bunlar benim oyuncularım!" dedi.

    Açıklamalarına devam eden Mourinho, "İnsanlara haksızlık etmek istemem ama bir çocuğu oynattığınızda, o çocuk ömür boyu sizin çocuğunu olur. Bu benim her zaman hissettiğim bir şeydir. Şimdi kariyerinin sonundaki Raphael Varane'a bakıyorum ve o benim çocuğum. Scott McTominay'a baktığımda... Paul Pogba yedek kulübesindeydi ve onu Sevilla'da oynattım. O benim oğlum. Kulüp değiştirdiğimde çocuklarımı buluyorum. Ve onlar her zaman benim çocuklarım olacak." sözlerini sarf etti.

    "Bir de büyük yıldızlar var." diyen Mourinho, "Kaptanlarım. John Terry, Javier Zanetti ve Jorge Costa. Bunlar her şeye rağmen oynayan adamlar. Olağanüstüydüler." diye konuştu.

    Mourinho ve Cristiano Ronaldo. (Arşiv)Mourinho ve Cristiano Ronaldo. (Arşiv)

    "FARK YARATAN YILDIZLAR"

    Açıklamalarını sürdüren deneyimli teknik adam, "Fark yaratan yıldızlar da var. İnsanlar, sizin dahi olduğunuzu düşünür ama dahi olan siz değil onlardır. Onlar sizin için maç kazanırlar. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba gibi. Kendinizi bir dahi gibi hissetmenizi sağlarlar." sözlerini sarf etti.

    Jose Mourinho, bu isimler dışında ayrıca Paul Pogba'nın adını verdi.

    İŞTE O İSİMLER

    Mourinho'nun birlikte çalışmaktan keyif aldığı oyuncular için verdiği listede yer alan isimler şu şekilde: Raphael Varane, Scott McTominay, John Terry, Javier Zanetti, Jorge Costa. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba ve Paul Pogba.

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