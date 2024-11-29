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Ertuğrul Doğan: Yeni bir gelecek inşa edeceğiz

Ertuğrul Doğan, camianın ortak akıl ve dayanışmasıyla yeniden doğuşa doğru gideceklerini belirterek, “Geçmişin yüklerinden kurtulup, yeni bir gelecek inşa edeceğiz” diye konuştu.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Ertuğrul Doğan: Yeni bir gelecek inşa edeceğiz

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi genel kurul bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan, "Hafta sonu gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuz, Trabzonspor'un tarihinde kritik dönemeç, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir geleceği inşa etme iradesinin ifadesidir. Camiamızın ortak aklı ve dayanışması, bu yeniden doğuşun en güçlü dayanağı olacaktır" dedi.

Doğan, "Katılımınız, alınacak kararların meşruiyetini ve etkisini derinleştirecek; Trabzonspor'un hak ettiği vizyon ve istikrarı yakalamasına ışık tutacaktır. Bu kongre, yalnızca bugünü değil, kulübümüzün yarınlarını da şekillendirecektir. Trabzonspor'un değerlerine sadık kalarak, daha sağlam bir geleceği birlikte inşa ederek bu büyük çınarı köklerinden aldığı güçle yeniden şahlandıralım" ifadelerini kullandı.

İŞTE BAŞKAN DOĞAN'IN LİSTESİ
ASIL ADAY LİSTESİ
Zeyyat KAFKAS
Ali Haydar Gedikli
Sami Karaman
Kemal Ertürk
Serkan Kılıç
Nevzat Kaya
Taner Fikret Saral
Coşkun Öztürk
İbrahim Şahinkaya
Derviş Köz
Birhan Emre Yazıcı
Murat İskender
Gözde Atasoy
Semih Hekimoğlu

YEDEK ADAY LİSTESİ
Yönetim Kurulu
Hüseyin Ekşi
Ali Beyazlı
Fatih Solak
İmdat Yılmaz
Serkan Neşat
Soylu Rıfat
Çebi Mustafa
Cem Aşık

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