Ertuğrul Doğan: Yeni bir gelecek inşa edeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli genel kurul öncesi genel kurul bir mesaj yayınladı. Başkan Doğan, "Hafta sonu gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulumuz, Trabzonspor'un tarihinde kritik dönemeç, geçmişin yüklerinden kurtulup yeni bir geleceği inşa etme iradesinin ifadesidir. Camiamızın ortak aklı ve dayanışması, bu yeniden doğuşun en güçlü dayanağı olacaktır" dedi.

Doğan, "Katılımınız, alınacak kararların meşruiyetini ve etkisini derinleştirecek; Trabzonspor'un hak ettiği vizyon ve istikrarı yakalamasına ışık tutacaktır. Bu kongre, yalnızca bugünü değil, kulübümüzün yarınlarını da şekillendirecektir. Trabzonspor'un değerlerine sadık kalarak, daha sağlam bir geleceği birlikte inşa ederek bu büyük çınarı köklerinden aldığı güçle yeniden şahlandıralım" ifadelerini kullandı.

İŞTE BAŞKAN DOĞAN'IN LİSTESİ

ASIL ADAY LİSTESİ

Zeyyat KAFKAS

Ali Haydar Gedikli

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Serkan Kılıç

Nevzat Kaya

Taner Fikret Saral

Coşkun Öztürk

İbrahim Şahinkaya

Derviş Köz

Birhan Emre Yazıcı

Murat İskender

Gözde Atasoy

Semih Hekimoğlu



YEDEK ADAY LİSTESİ

Yönetim Kurulu

Hüseyin Ekşi

Ali Beyazlı

Fatih Solak

İmdat Yılmaz

Serkan Neşat

Soylu Rıfat

Çebi Mustafa

Cem Aşık