İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

62. dakikada Szymanski'nin altı pasa çevirdiği topta İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0. 72'de Ilicic'in ara pasında Mark Strajnar farkı 1'e indiren golü attı.