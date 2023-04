Al-Ahly Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Jackson Muleka'ya Suudi kulübü Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi. Mısır basını, Kongolu yıldızı gelecek sezon kadrosunda görmek isteyen Al- Ahly'nin yaz transfer döneminde Beşiktaş'a resmi teklif yapacağını iddia etti.



3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Mısır basınında yer alan haberde, Al- Ahly'nin teknik direktörü Marcel Koller'in takımın hücum hattındaki oyuncuları Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması nedeniyle Muleka'nın transferini istediği belirtildi. Kulüp başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdiği öne sürüldü. Haberde 23 yaşındaki futbolcu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edileceği de ifade edildi. Siyah-Beyazlılar'ın etkisiz bir performans gösteren Muleka için gelecek olan böyle bir teklife nasıl yaklaşacağı ise merak konusu. Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 resmi macta görev yapan 23 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 1 de asistle oynadı.



KULÜBÜYE HAPSOLDU

Muleka sezona fırtına gibi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda performansındaki sert düşüş nedeniyle kulübeye hapsoldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN