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    Al-Ahly Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi

    Mısır basını, Suudi kulübü Al-Ahly’nin Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamayan Jackson Muleka için devreye girdiğin i iddia etti. Haberde; Arap temsilcisinin 23 yaşındaki golcü için bu yaz 3 milyon euro’luk bir teklifte bulunacağı da ifade edildi

    Al-Ahly Muleka için geliyor

    Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Jackson Muleka'ya Suudi kulübü Al-Ahly'nin talip olduğu öğrenildi. Mısır basını, Kongolu yıldızı gelecek sezon kadrosunda görmek isteyen Al- Ahly'nin yaz transfer döneminde Beşiktaş'a resmi teklif yapacağını iddia etti.

    3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
    Mısır basınında yer alan haberde, Al- Ahly'nin teknik direktörü Marcel Koller'in takımın hücum hattındaki oyuncuları Hussein ve Sharif'in performanslarının düşük olması nedeniyle Muleka'nın transferini istediği belirtildi. Kulüp başkanı Al-Khatib, Muleka'nın transferinin mümkün olan en kısa sürede bitirilebilmesi için talimatlarını verdiği öne sürüldü. Haberde 23 yaşındaki futbolcu için Türk kulübüne 3 milyon euro teklif edileceği de ifade edildi. Siyah-Beyazlılar'ın etkisiz bir performans gösteren Muleka için gelecek olan böyle bir teklife nasıl yaklaşacağı ise merak konusu. Beşiktaş formasıyla bu sezon 22 resmi macta görev yapan 23 yaşındaki forvet bu karşılaşmalarda 4 gol atarken, 1 de asistle oynadı.

    KULÜBÜYE HAPSOLDU
    Muleka sezona fırtına gibi bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda performansındaki sert düşüş nedeniyle kulübeye hapsoldu.

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