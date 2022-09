Jesus'tan maç sonu olay açıklamalar! Beşiktaş'a mesajı yolladı

Takımıyla kaydettiği 7 gol sonrasında Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia ise, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.