Jesus'tan maç sonu olay açıklamalar! Beşiktaş'a mesajı yolladı

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve oyuncuları, açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor maçında takımının ilk golünü kaydeden Rossi, "Takım kazanınca her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi futbol oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum." diye konuştu.
"DOĞRU YOLDAYIZ"
Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.
Takımıyla kaydettiği 7 gol sonrasında Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia ise, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.