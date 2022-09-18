Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 18.09.2022 23:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2022 23:15
    ABONE OL

    Jesus'tan maç sonu olay açıklamalar! Beşiktaş'a mesajı yolladı

    Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Mücadele sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, futbolcular Rossi ve Valencia açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan öne çıkan detaylar...

    takvim.com.tr
    Jesus Beşiktaş’a mesajı yolladı!

    Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ve oyuncuları, açıklamalarda bulundu.

    Alanyaspor maçında takımının ilk golünü kaydeden Rossi, "Takım kazanınca her zaman mutlu oluyorsunuz. Bugün takım iyi futbol oynadı ve kazandı. Bunun için mutluyum." diye konuştu.

    "DOĞRU YOLDAYIZ"

    Uruguaylı futbolcu, "Hangi turnuvada oynarsak oynayalım, her maçı kazanmak için oynuyoruz. İki kulvarda da iyi gidiyoruz şu ana kadar, böyle devam etmek istiyoruz. Doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

    Takımıyla kaydettiği 7 gol sonrasında Süper Lig'in gol krallığı yarışında zirvede bulunan Valencia ise, "Aile hayattaki en önemli şey. Fenerbahçe ile bu sezon büyük bir aileyiz. Her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Önemli bir maç kazandık. Bu sezon hedeflerimize ulaşmak için böyle devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

        "MAÇLARI KOLAYLAŞTIRIYOR"

        Portekizli teknik adam Jorge Jesus ise, "Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda." diye konuştu.

        Jesus, "Ligde 6 maç oynadık, 20 gol attık. Ofansif açıdan çok tehlikeli olduğumuzu gösteriyor bu. Ancak, hala çok daha iyi olabilir. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.

        "REKORLAR ŞAMPİYONLUKLA ANLAMLI"

        Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa rekorların bir anlamı var. En önemli şey benim için şampiyonluk. Bu istatistikler iyi gösterge. Bu takım çalışması. Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor." dedi.

            Süper Lig'in 8. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Jesus, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da..." diyerek sözlerini sonlandırdı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            İYİ parti ve CHP arasında bu kez de anket savaşları!
            Haberler Spor Jesus'tan maç sonu olay açıklamalar! Beşiktaş'a mesajı yolladı
                SON DAKİKA