Jesus'tan maç sonu olay açıklamalar! Beşiktaş'a mesajı yolladı

"REKORLAR ŞAMPİYONLUKLA ANLAMLI"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa rekorların bir anlamı var. En önemli şey benim için şampiyonluk. Bu istatistikler iyi gösterge. Bu takım çalışması. Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor." dedi.