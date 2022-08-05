Çakır hakemliği bıraktı

Büyükekşi, "Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır bir şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti. Yayıncı kuruluşa konuşan Büyükekşi, "Cüneyt Çakır hocamız, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi ama kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini belirtti. Sonraki dönemde de yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istediğini söyledi" dedi. TFF Başkanı, "Aktif hakemliği bırakarak genç hakem yetiştirmek için eğitimci olma kararı alan FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a Türk futboluna hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmak istediğini açıkladı. Büyükeşki, "Türk hakemliğine yakışır şekilde uğurlamak ve kendisine jübile yapmak istiyoruz. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.