Mısır basınından çarpıcı bir iddia! Fenerbahçe Zizo’yu bitiriyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı. Mısırlı gazeteci Mohamed Shabana, Zamalek'in sağ kanat oyuncusu Ahmed Sayed Zizo'nun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere olduğunu iddia etti. Shabana, "Box to Box" programına yaptığı televizyon açıklamalarında, Zizo'nun bir Türk kulübü olan Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldığını ve onunla tüm finansal detaylarda anlaştığını söyledi. Ayrıca Fenerbahçe'nin Zamalek kulübüyle de anlaşmak zorunda olduğunu kaydetti. Zizo ile bir İngiliz takımının da ilgilendiği belirtilirken en ciddi teklifin ise şu an için Fenerbahçe'den geldiği de ifade ediliyor. Zamalek aynı zamanda Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed'in de eski takımı. Zizo bu sezon 17 maçta 9 gol, 6 asistlik bir performansa imza atmış durumda.