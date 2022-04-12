RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo'nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo'nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

Süper Lig'in son haftalarının en formda takımı olan Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamasına da başladı. Süper Lig'i 2'nci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Zamalek'te forma giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

12.04.2022 12:41 - Son Güncelleme: 12.04.2022 12:41
Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo’nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ligi 2. sırada sonlandırmak adına büyük bir avantaj elde etmişti.

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Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo’nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

Fotomac.com.tr'nin haberine göre Maçın ardından Fenerbahçe'de gündem teknik direktör konusu olurken, Joachim Löw - İsmail Kartal - Jorge Jesus arasında karar verme aşamasına geçmişti.

Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo’nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

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Mısır basınından gazeteci Mohamed Shaba'nın, Box to Box programında yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe, Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo’nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

"Zizo, Türk kulübü Fenerbahçe'den resmi bir teklif aldı ve prensip anlaşmasına vardı. Fenerbahçe ile görüşmeler şu aşamada devam ediyor.

Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo’nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia

Bazı menajerlik şirketleri, Körfez takımları dahil olmak üzere, bir İngiliz kulübünün de kendisine ilgi duyduğunu Zizo'ya aktardı ve bu görüşmenin ardından oyuncu, kendisine gelecek daha iyi bir teklifi beklemeye başladı.

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