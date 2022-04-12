Fenerbahçe Ahmed Sayed Zizo'nun peşinde! Mısır basınından flaş iddia
Süper Lig'in son haftalarının en formda takımı olan Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlamasına da başladı. Süper Lig'i 2'nci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Zamalek'te forma giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
12.04.2022 12:41 - Son Güncelleme: 12.04.2022 12:41
Son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayan Fenerbahçe, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve ligi 2. sırada sonlandırmak adına büyük bir avantaj elde etmişti.
Fotomac.com.tr'nin haberine göre Maçın ardından Fenerbahçe'de gündem teknik direktör konusu olurken, Joachim Löw - İsmail Kartal - Jorge Jesus arasında karar verme aşamasına geçmişti.
HOCA İLE BERABER TRANSFER SÜRPRİZİ
Mısır basınından gazeteci Mohamed Shaba'nın, Box to Box programında yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe, Zamalek forması giyen Ahmed Sayed Zizo ile prensipte anlaşmaya vardı. İşte o sözler...