Dimitris Pelkas eski günlerini hatırladı: Yararlı olabileceğimi iyi biliyorum

"HEDEFLERİMİZ VAR"

Takımda tüm futbolcuların aile ortamında çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Pelkas, "Herkes iyi niyetli şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni hocamızla çok uzun zaman çalışma imkanı bulamadık. Kendisi gerçekten hoş, nazik ve adil bir insan. Bizler futbolcular olarak tabiki de çalışmaya devam edeceğiz. Odaklanmaya devam etmemiz gerekiyor. Takımı hak ettiği noktaya taşımak adına elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Hedeflerimiz var ve başarılı olabilmek adına bunu beraber yapmalıyız. Hep birlikte çalışarak aile ve birlik olarak ileriye gitmek istiyoruz" dedi.

"EN İYİ YOL MAÇ MAÇ BAKMAK"

Fenerbahçe taraftarı hakkında görüşlerini belirten tecrübeli oyuncu, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Takımı hak ettiği noktaya getirirsek onları daha çok mutlu etmiş oluruz. Onlara umut verebiliriz. Çünkü biz onların gücünü her zaman hissettik. Onlar bizim yanımızda olduklarında biz gerçekten çok güçlüyüz ve çok büyük motivasyon katıyorlar. Lig hala bitmedi ve 15 hafta var. Aynı şekilde kupada da hedefimiz devam ediyor. Konferans Ligi'nde oynayacağımız maç var. bunlar bizim hedeflerimiz. Bizler maç maç bakmak durumundayız. Her maç geldiğinde odaklanmalıyız."