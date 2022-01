Dimitris Pelkas eski günlerini hatırladı: Yararlı olabileceğimi iyi biliyorum

"ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEM GEREKİYOR"

Gazetecilerin sakatlığıyla ilgili sorusuna ise Yunan oyuncu, "Futbolda ummadık şeylere rastlayabiliyoruz. Burada önemli olan şey dengede kalabilmek. İyi performans gösterirken ayaklarınız havadadır. Kendinizi çok iyi hissedersiniz ama işler iyi gitmediğinde hayal kırıklıkları yaşarsınız. Her ne olursa olsun çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Güçlü bir şekilde, güçlü bir mantalite ile bunu sürdürmemiz gerekiyor. Başarıya giden yol bunlardan geçiyor. Futbolun içerisinde sakatlık gibi zor durumlar olabiliyor. Ben bunu hiçbir şekilde mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerekiyor. İyi performansımı göstermek adına geri dönmem gerekiyor. Ben bunun farkındayım. Çünkü ben futbolu çok seviyorum. Takıma yardım etmem gerekiyor. Takımım bana her türlü destek oluyor. Bana her şeyi veriyor. Bende aynı şekilde takımım, arkadaşlarım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" şeklinde cevap verdi.