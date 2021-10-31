Altay ve Sivas 1-1’ini üzmedi!

ALTAY ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, İzmir deplasmanında 38. dakikada Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay ise 44'te Bamba ile eşitlik golünü kaydetti. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı yaptı. Altay 16, Sivasspor 12 puana yükseldi.



KASIMPAŞA 8 HAFTA SONRA!

Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Y.Malatyaspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisi, yeni hocası Hakan Kutlu ile ligde 8 hafta sonra kazandı.

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