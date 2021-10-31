ALTAY ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, İzmir deplasmanında 38. dakikada Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay ise 44'te Bamba ile eşitlik golünü kaydetti. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı yaptı. Altay 16, Sivasspor 12 puana yükseldi.
KASIMPAŞA 8 HAFTA SONRA!
Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Y.Malatyaspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisi, yeni hocası Hakan Kutlu ile ligde 8 hafta sonra kazandı.
- Spor
- 31.10.2021 Gazete
Altay ve Sivas 1-1’ini üzmedi!
Sivasspor, 38. dakikada Yatabare ile öne geçti. Altay, 44’te Bamba ile eşitlik golünü kaydetti. İki ekip puanları paylaştı. Bu skorla Altay 16, Sivasspor 12 puana yükseldi.
ALTAY ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, İzmir deplasmanında 38. dakikada Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay ise 44'te Bamba ile eşitlik golünü kaydetti. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı yaptı. Altay 16, Sivasspor 12 puana yükseldi.