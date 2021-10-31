Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Altay ve Sivas 1-1’ini üzmedi!

    Sivasspor, 38. dakikada Yatabare ile öne geçti. Altay, 44’te Bamba ile eşitlik golünü kaydetti. İki ekip puanları paylaştı. Bu skorla Altay 16, Sivasspor 12 puana yükseldi.

    Altay ve Sivas 1-1’ini üzmedi!

    ALTAY ile Sivasspor 1-1 berabere kaldı. Yiğidolar, İzmir deplasmanında 38. dakikada Yatabare'nin golüyle öne geçti. Altay ise 44'te Bamba ile eşitlik golünü kaydetti. Bamba, takımının attığı son 6 golün 5'ine doğrudan katkı yaptı. Altay 16, Sivasspor 12 puana yükseldi.

    KASIMPAŞA 8 HAFTA SONRA!
    Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Y.Malatyaspor'u 2-0 yendi. İstanbul temsilcisi, yeni hocası Hakan Kutlu ile ligde 8 hafta sonra kazandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Atatürk’ten sonra ikinci Türkçe opera talimatı Erdoğan’dan
    Haberler Spor Altay ve Sivas 1-1’ini üzmedi!
        SON DAKİKA