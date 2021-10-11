Şampiyon Fransa! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Finalde Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri Benzema ve Mbappe kaydetti. İspanya'nın tek golünü Oyarzabal attı.
EFES KARŞIYAKA'YI DEVİRDİ
ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Merkezefendi: 82-49, Yalova-Afyon Bld: 63-51, Büyükçekmece- T.Telekom: 81-71.
ASLAN SALONDA İDMAN YAPTI
Cimbom Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Önceki gün Tuzlaspor'la karşılaşan Sarı-Kırmızılılar dün salonda hafif bir yenileme çalışması yaptı. Futbolcuların çok keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.