Şampiyon Fransa! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

DOWN FUTSAL MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, finalde Portekiz'i 6-0 yenerek şampiyon oldu. Milli sporcular, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şampiyon olan takımımızı yayınladığı mesaj ile kutladı.