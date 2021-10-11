Şampiyon Fransa! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

JOSE SOSA FORMAYI İSTEDİ

Sakatlığını atlata, bireysel saha çalışmalarının ardından takımla birlikte idmahlara da başlayan Jose Sosa, Trabzon derbisiyle birlikte ilk 11'deki yerini istiyor. Samandıra'da yapılan idmanlarda fizikkondisyon olarak iyi durumda gözüken Sosa'nın teknik patron Pereira'ya "11'de başlayacak kadar kendimi iyi hissediyorum. Derbide sahada olmak istiyoruz" dediği öğrenildi. Pereira ise ilk 11 için henüz kararsız.