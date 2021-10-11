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    Şampiyon Fransa! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya’yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Finalde Fransa’ya şampiyonluğu getiren golleri Benzema ve Mbappe kaydetti. İspanya’nın tek golünü Oyarzabal attı.

    Şampiyon Fransa!

    UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu. Finalde Fransa'ya şampiyonluğu getiren golleri Benzema ve Mbappe kaydetti. İspanya'nın tek golünü Oyarzabal attı.

    EFES KARŞIYAKA'YI DEVİRDİ
    ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes sahasında Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep- Merkezefendi: 82-49, Yalova-Afyon Bld: 63-51, Büyükçekmece- T.Telekom: 81-71.

    ASLAN SALONDA İDMAN YAPTI
    Cimbom Konyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Önceki gün Tuzlaspor'la karşılaşan Sarı-Kırmızılılar dün salonda hafif bir yenileme çalışması yaptı. Futbolcuların çok keyifli olması dikkatlerden kaçmadı.

        8 GÜNDE 3 MAÇ İÇİN ROTASYON PLANI
        Galatasaray milli aradan sonra çok zorlu bir fikstüre girecek. Teknik direktör Fatih Terim'in 8 günde oynanacak Konyaspor, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarında kadroyu ekonomik kullanacağı öğrenildi. Tecrübeli hocanın 3 maçta 15-16 futbolcuyu rotasyonda kullanmayı planladığı öğrenildi. Terim'in özellikle orta alan ve hücumda maç maç farklı isimlere forma vereceği gelen bilgiler arasında.

        JOSE SOSA FORMAYI İSTEDİ
        Sakatlığını atlata, bireysel saha çalışmalarının ardından takımla birlikte idmahlara da başlayan Jose Sosa, Trabzon derbisiyle birlikte ilk 11'deki yerini istiyor. Samandıra'da yapılan idmanlarda fizikkondisyon olarak iyi durumda gözüken Sosa'nın teknik patron Pereira'ya "11'de başlayacak kadar kendimi iyi hissediyorum. Derbide sahada olmak istiyoruz" dediği öğrenildi. Pereira ise ilk 11 için henüz kararsız.

        DOWN FUTSAL MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
        İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, finalde Portekiz'i 6-0 yenerek şampiyon oldu. Milli sporcular, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şampiyon olan takımımızı yayınladığı mesaj ile kutladı.

            FENERBAHÇE SET VERMEDİ
            Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta deplasmanda Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi. 84 dakika süren maçın setleri 18-25, 18-25, 22-25 bitti. Günün diğer maçında ise Arkas Spor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

            VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ BRONZ MADALYA KAZANDI
            Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı. Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

            KENAN KARAMAN AMELİYAT OLDU
            Beşiktaş, sol el ikinci parmağında kırık oluşan Kenan Karaman'ın ameliyat edildiğini açıkladı. Operasyonun başarılı geçtiği aktarıldı.

                BATSHUAYİ DE KURTARAMADI!
                Belçika Uluslar Ligi 3.'lük maçında İtalya'ya 2-1 kaybetti. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Batshuyi Belçika Milli Takımı'nda 90 dakika forma giydi.

                YILDIZLAR GERİ DÖNÜYOR
                Milli arada Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 12 ismin önemli bölümü takıma geri döndü. Başakşehir maçında; Vida, Ghezzal, Pjanic ve Alex 11'de olacak.

                JOSEF İÇİN ZENIT YAKIN TAKİPTE
                Beşiktaş formasıyla son iki sezonda müthiş bir performans sergileyen Josef de Souza, Zenit'in radarında. Rus kulübü sezon sonu Siyah-Beyazlı takımla sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız için teklif hazırlığı yapıyor. Zenit ocak ayında Josef'in menajeriyle görüşecek.
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                Haberler Spor Şampiyon Fransa! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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