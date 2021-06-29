Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiktaş yönetimi orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins ile anlaştı

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Fernando onay bekliyor

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

    Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncuya bonservis ödenmeyecek. Kendisine 1.6 milyon Euro sezonluk ücret karşısığında 3 yıllık anlaşma sağlanacak.

    Ancak oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek. Fernando merkez orta saha ile ön libero mevkisinde forma giyiyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Net sıralama
    Haberler Spor Beşiktaş yönetimi orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins ile anlaştı