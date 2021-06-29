Beşiktaş yönetimi orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins ile anlaştı

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla kapatan ve gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Fernando Lucas Martins ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Son olarak Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Brezilyalı oyuncuya bonservis ödenmeyecek. Kendisine 1.6 milyon Euro sezonluk ücret karşısığında 3 yıllık anlaşma sağlanacak.

Ancak oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı bekleniyor. Sergen Yalçın'ın onay vermesi durumunda Brezilyalı oyuncu imza için İstanbul'a davet edilecek. Fernando merkez orta saha ile ön libero mevkisinde forma giyiyor.

