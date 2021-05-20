Sabah'ın haberine göre; Gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki golcünün adı, eski takımı Genk ile anılıyor. Son olarak Genk hocası Van den Brom sorulan soru üzerine "Samatta bize yakın" mesajını verdi. Ancak transferin şartlarıyla ilgili sıkıntılar Fenerbahçe'nin başını ağrıtacak gibi gözüküyor. Genk şu an itibariyle Samatta'yı bonservisiyle almayı düşünmüyor.