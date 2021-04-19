Reuters'ın haberine göre, JP Morgan'ın bir sözcüsü iddiayı e-posta yoluyla teyit etti.

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü Avrupa Süper Ligi'nin kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyuruldu.

BAŞA REAL MADRİD BAŞKANI GETİRİLDİ

Avrupa Süper Ligi'nin Başkanlığı'na ise, Real Madrid Başkanı Florentino Perez getirildi.