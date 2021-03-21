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    • 21.03.2021 15:59
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      maçı bugün saat 16.00'da oynanacak. , 'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

    Denizlispor - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

    maçı bugün oynanacak. , 'in 31. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Mücadeleyi hakem yönetecek.

    DENİZLİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. 'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele 'den canlı yayınlanacak.

    Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip 'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor.

    Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya 20. sırada giriyor.

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