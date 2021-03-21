Denizlispor - Başakşehir | CANLI ANLATIM İZLE

Denizlispor Başakşehir maçı bugün oynanacak. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Denizlispor Başakşehir maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
DENİZLİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor.
Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya 20. sırada giriyor.