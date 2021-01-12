Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Oğulcan Çağlayan'ın UÇK tarafından aldığı 6 maçlık ceza ile ilgili konuştu. Koç, "Bu ceza futbol için milattır. Futbolcuyu ayartmanın bedeli vardır. Tahkim Kurulu'na sesleniyorum. Gözümüz üzerinde. Bakalım ne karar vereceksiniz!" dedi. Bu sözlere Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sert cevap verdi.

Cengiz, "UÇK böyle bir ceza veremez. Biz öyle biliyoruz. Veriyorsa da Tahkim'e düzeltilmesi için gideriz. Fenerbahçe'ye her zaman saygı duyarım ama benim buradaki söylemlerim tamamıyla Ali Koç'a yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın! Bu konuda ne yetkin var ne de yetkin var" ifadelerini kullandı.

Cengiz, "Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Futbolcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir gerçek. Galatasaray'ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın, kabul edin" dedi.