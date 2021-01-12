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    • Spor
    • 12.01.2021 Gazete
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    Başkanı , Oğulcan’ın cezası ile ilgili konuştu Başkanı Cengiz'den yanıt gecikmedi

    Başkanı , Oğulcan Çağlayan’ın tarafından aldığı 6 maçlık ceza ile ilgili konuştu. Koç, “Bu ceza futbol için milattır. Futbolcuyu ayartmanın bedeli vardır. ’na sesleniyorum. Gözümüz üzerinde. Bakalım ne karar vereceksiniz!” dedi. Bu sözlere Başkanı sert cevap verdi.

    Oğulcan kavgası

    Başkanı , Oğulcan Çağlayan'ın tarafından aldığı 6 maçlık ceza ile ilgili konuştu. Koç, "Bu ceza futbol için milattır. Futbolcuyu ayartmanın bedeli vardır. 'na sesleniyorum. Gözümüz üzerinde. Bakalım ne karar vereceksiniz!" dedi. Bu sözlere Başkanı sert cevap verdi.

    Cengiz, "UÇK böyle bir ceza veremez. Biz öyle biliyoruz. Veriyorsa da 'e düzeltilmesi için gideriz. Fenerbahçe'ye her zaman saygı duyarım ama benim buradaki söylemlerim tamamıyla Ali Koç'a yöneliktir. Sevgili Ali Koç, sen haddini bileceksin. 'nin en varlıklı insanı olabilirsin ama yargıyı yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın! Bu konuda ne yetkin var ne de yetkin var" ifadelerini kullandı.

    Cengiz, "Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Futbolcular önce Galatasaray'a gelmek ister. Bu bir gerçek. Galatasaray'ın bulunduğu bu taçlanmış durumdan rahatsız olmayın, kabul edin" dedi.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Oğulcan’ın cezası ile ilgili konuştu Galatasaray Başkanı Cengiz'den yanıt gecikmedi