CANLI | Çaykur Rizespor-Denizlispor

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega