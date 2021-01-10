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    • Spor
    • 10.01.2021 16:02
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    • 10.01.2021 16:02
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    CANLI | -Denizlispor

    'in 18. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk ediyor. İki takım da mutlak 3 puan için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    CANLI | Çaykur Rizespor-Denizlispor

    'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Başlama düdüğü 16.00'da çalan Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

    Çaykur Rizespor: , , Talbi, Meriah, Melnjak, Abdullah, Yasin, , Tunay, , Skoda

    Denizlispor: Pantilimon, , Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep, Sagal, Rodallega

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