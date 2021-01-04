Ve Kartal zirvede... Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'in son sırasında bulunan Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Beşiktaş maça hızlı başladı. 5. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan çalımlarla giren Atiba'nın sert vuruşunda genç kaleci Doğan topu kornere çeldi.
MENSAH PENALTIYI KAÇIRDI
12. dakikada N'Koudou'nun ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan gole izin vermedi. 33'de ceza sahası içerisinde Lopes'in vuruşu savunmadan döndü.
ERSİN KURTARDI, HASİC ATTI
76'da Larin topu kafayla ağlara gönderemedi. 87'de Kartal birkez daha penaltı kazandı. 89'da N'Koudou penaltıdan golü attı ve skoru 1-0 yaptı. 90+5'te Ersin, Alibec'in frikiğini kurtardı. Dönen topta Hasic skoru belirledi: 0-2.
AJDİN HASİC GOLÜ ATTI TARİHE GEÇTİ
Dün uzun bir aradan sonra forma şansı bulan Ajdin Hasic skoru belirleyen golü attı. Ekim 2001 doğumlu olan Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlı formayla gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncu olarak tarihe geçti.
İŞTE O PENALTI
Maçın en çok tartışılan anı 87. dakikada yaşandı. Lopes'in N'Sakala'ya hamlesi sonrası VAR odasından uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus penaltıyı verdi. Aydınus ilk yarıda da Beşiktaş lehine bir penaltı daha verdi.
PENALTI OLDU PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI
Zorlu geçen karşılaşmanın son dakikalarında çıkan çıkan penaltı kararı ortamı gerdi. Protokol tribününde Beşiktaşlı yöneticiler ve Kayserisporlular arasında tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri olayı daha da büyümeden yatıştırdı.
ALKIŞLAR DOĞAN'A
18 yaşındaki Doğan, Mensah'ın penaltısını çıkardı. Genç eldiven, 2014-15'ten bu yana ligde penaltı kurtaran en genç isim oldu.
GALİBİYET ÇEBİ'YE HEDİYE
Beşiktaşlı futbolcular maçın ardından üstünde Başkan Çebi'nin isminin yazdığı formayı gösterdi. Çebi bir süredir Covid tedavisi görüyor.
LİDERDEN ZAFER POZU
Süper Lig'in yeni lideri olan Beşiktaş, 2-0'lık Kayserispor galibiyeti sonrası soyunma odasında zafer pozu verdi.
11 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI!
Kartal son haftalarda savunma performansıyla dikkatleri çekiyor. Sergen Yalçın'ın ekibi üst üste 4 maçı gol yemeden kazandı ve Ekim-Kasım 2009 arasındaki seriden bu yana ilk kez bunu başardı.