



İŞTE O PENALTI

Maçın en çok tartışılan anı 87. dakikada yaşandı. Lopes'in N'Sakala'ya hamlesi sonrası VAR odasından uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Fırat Aydınus penaltıyı verdi. Aydınus ilk yarıda da Beşiktaş lehine bir penaltı daha verdi.



PENALTI OLDU PROTOKOL TRİBÜNÜ KARIŞTI

Zorlu geçen karşılaşmanın son dakikalarında çıkan çıkan penaltı kararı ortamı gerdi. Protokol tribününde Beşiktaşlı yöneticiler ve Kayserisporlular arasında tartışma yaşandı. Güvenlik güçleri olayı daha da büyümeden yatıştırdı.



ALKIŞLAR DOĞAN'A

18 yaşındaki Doğan, Mensah'ın penaltısını çıkardı. Genç eldiven, 2014-15'ten bu yana ligde penaltı kurtaran en genç isim oldu.