Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    ü listeyi verdi! Campi, Hosseini ve Plaza...

    ü , ara öncesi yönetime ön rapor sundu. Avcı, Campi ve Hosseini’nin satılmasını istedi. Kiralık, Plaza için ise “Gitsin” dedi.

    3’ü de gitsin!

    Ocak ayında başlayacak olan ara dönemi öncesi Avcı, yönetime gidecekler ve kalacaklardan oluşan ilk raporunu sundu.



    SATIŞLARINA ONAY VERDİ
    Genç oyuncuların bazılarının gelişimi için kiralık gönderilmesi gündeme geldi. , Campi ve Hosseini'nin satışına onay verdi. Kiralık Stiven Plaza için ise "Gönderilsin" dedi.



    BAZI GENÇLER KİRALANACAK
    Avcı'nın Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı gibi gençlerin kiralanabileceği raporunu sunduğu da ifade ediliyor. Avcı, alınmasını istediği oyuncuları da listeye ekledi.

    'un hocası Abdullah Avcı, kadrosunda sistemine uygun olan isimleri görmek için kolları sıvadı.



    Majid Hosseini, bu sezon 'de sadece 1 maçta 4 dakika süre alabildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı listeyi verdi! Campi, Hosseini ve Plaza...