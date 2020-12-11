Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi teknik direktör Avcı, yönetime gidecekler ve kalacaklardan oluşan ilk raporunu sundu.
SATIŞLARINA ONAY VERDİ
Genç oyuncuların bazılarının gelişimi için kiralık gönderilmesi gündeme geldi. Abdullah Avcı, Campi ve Hosseini'nin satışına onay verdi. Kiralık Stiven Plaza için ise "Gönderilsin" dedi.
BAZI GENÇLER KİRALANACAK
Avcı'nın Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı gibi gençlerin kiralanabileceği raporunu sunduğu da ifade ediliyor. Avcı, alınmasını istediği oyuncuları da listeye ekledi.
Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, kadrosunda sistemine uygun olan isimleri görmek için kolları sıvadı.
Majid Hosseini, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 4 dakika süre alabildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı listeyi verdi! Campi, Hosseini ve Plaza...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ara transfer öncesi yönetime ön rapor sundu. Avcı, Campi ve Hosseini’nin satılmasını istedi. Kiralık, Plaza için ise “Gitsin” dedi.
Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi teknik direktör Avcı, yönetime gidecekler ve kalacaklardan oluşan ilk raporunu sundu.