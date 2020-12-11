Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesi teknik direktör Avcı, yönetime gidecekler ve kalacaklardan oluşan ilk raporunu sundu.







SATIŞLARINA ONAY VERDİ

Genç oyuncuların bazılarının gelişimi için kiralık gönderilmesi gündeme geldi. Abdullah Avcı, Campi ve Hosseini'nin satışına onay verdi. Kiralık Stiven Plaza için ise "Gönderilsin" dedi.







BAZI GENÇLER KİRALANACAK

Avcı'nın Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı gibi gençlerin kiralanabileceği raporunu sunduğu da ifade ediliyor. Avcı, alınmasını istediği oyuncuları da listeye ekledi.



Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, kadrosunda sistemine uygun olan isimleri görmek için kolları sıvadı.







Majid Hosseini, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 4 dakika süre alabildi.