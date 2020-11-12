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    • Spor
    • 12.11.2020 Gazete
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    ’da savunma çöktü

    'ta sıkıntı büyük.Ligde zor günler yaşayan bu kez de coranavirüs depremiyle sarsıldı. Savunmada yer alan oyunculardan N'Sakala ve Rosier ile Necip'in testlerinin pozitif çıkması takımda şok yaşanmasına neden oldu. Welinton'un da maçında oynamayacak olması nedeniyle savunma adeta çökerken Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu maç öncesinde defanstaki alternatifleri masaya yatırdı.

    Kartal’da savunma çöktü

    'ta sıkıntı büyük.Ligde zor günler yaşayan bu kez de coranavirüs depremiyle sarsıldı. Savunmada yer alan oyunculardan N'Sakala ve Rosier ile Necip'in testlerinin pozitif çıkması takımda şok yaşanmasına neden oldu. Welinton'un da maçında oynamayacak olması nedeniyle savunma adeta çökerken Teknik Direktör Sergen Yalçın zorlu maç öncesinde defanstaki alternatifleri masaya yatırdı. Yalçın'ın sağ bekte Atiba ya da Dorukhan'ı oynatacağı sol beki de Rıdvan'a teslim edeceği öğrenildi. Montero ise Vida ile birlikte stoper olarak görev yapacak. Bu arada genç Erdoğan da bir alternatif olarak görülüyor.

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