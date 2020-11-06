Kaleci orta sahada oynadı

A Spor'dan yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası 3.turunda Ank.Demir Mamak'ı 2-0 yenerek tur atladı. Maça coronavirüs nedeniyle 12 kişi çıkan Ank. Demir'de orta saha oyuncusu Muhammed 81'de sakatlanınca yerine kaleci Ömercan girdi ve 9 dakika oynadı.

Sonuçlar şöyle: Kastamonu-Amed: 1-0, Afyon- Karabük: 2-1, Bodrum-Niğde: 7-8 (pen), Çorum- Eyüp: 3-0, Velimeşe-Karacabey: 0-3, İnegöl-Sultanbeyli: 1-4 (pen), K.Maraş-Soma: 2-0, Kırşehir-Yozgat: 2-1, Samsun-Muğla: 3-1, Sancaktepe-Serik: 2-3 (pen), Sarıyer-Turgutlu: 2-4, Tarsus-İçel: 3-1, Uşak-Şile: 6-0, Van-Sivas Bld: 1-2, Z.Kömür-Darıca: 2-3, Akhisar-Etimesgut: 4-5 (pen), Eskişehir-Cizre: 3-2, İstanbul-Elazığ: 3-2, Sakarya-Diyarbekir: 2-0. y. Malatya-Hopa: 2-0, Hatay-Şanlıurfa: 2-1. Bu arada Düzcespor'daki Covid vakaları sebebiyle Pendik hükmen galip sayıldı.



KUPADA KURALAR BUGÜN ÇEKİLİYOR

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi bugün İstanbul'da yapılacak. Kurada 3. eleme turunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den F.Bahçe, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa ve Yukatel Denizlispor yer alacak.