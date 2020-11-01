Beşiktaş - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlılar ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Yeni Malatyaspor arasındaki maç, beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçının canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Oğuzhan, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ 7, MALATYA 8 PUANDA...

Ligde oynadığı 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, 7 puan elde etti. Yeni Malatya ise 6 müsabaka sonunda 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 8 puanda bulunuyor.

Geçen hafta Denizli'yi yenerek kötü gidişi durduran Kartal, kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, yarışa tutunmak için mutlak zafer peşinde.

Öte yadan Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 2 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Vodafone Park'taki ilk maçında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup oldu. Kara Kartal, Malatyaspor'u mağlup ederek evinde de siftah yapmak istiyor.

Beşiktaş'ın Denizlispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.