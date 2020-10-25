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    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
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    Yıldızlar görüşme odasına: , Ljajic, Vida, Dorukhan, Oğuzhan ve N’Sakala ile görüştü

    Yalçın; Ljajic, Vida, Dorukhan, Oğuzhan ve N’Sakala ile görüştü. Yalçın, “Artık toparlanmalısınız. Sizden patlama bekliyorum” dedi.

    Yıldızlar görüşme odasına
    Beşiktaş Teknik Direktörü , spor maçı öncesi 5 oyuncuyla çok özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca performanslarından memnun kalmadığı Adem Ljajic, Vida, Dorukhan, Oğuzhan ve N'Sakala ile bir araya gelerek, "Lige çok kötü başladık. Denizlispor maçıyla birlikte çıkışa geçmemiz gerekiyor. Siz bu takımın en önemli halkalarından birisiniz. Üzerinizdeki ölü toprağını artık atmanızı istiyorum. Sizin saha içinde göstereceğiniz performans bu maçta takıma da olumlu yansıyacak" uyarısında bulundu.



    Yalçın düşüşte olan 5 isimle toplantı yaptı


    DENİZLİSPOR MAÇININ HAZIRLIĞINA DEVAM
    Beşiktaş, Denizli ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlığını sürdürdü. İdman ayak tenisi ve şut çalışması ile bitti.

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    Haberler Spor Yıldızlar görüşme odasına: Sergen Yalçın, Ljajic, Vida, Dorukhan, Oğuzhan ve N’Sakala ile görüştü