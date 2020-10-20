Erol Bulut'tan övgü dolu sözler! "Bu yolun sonu şampiyonluk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularına övgüler yağdırdı. Bulut, "Sezon başında 18 transfer yaptık. Daha yeni bir takımız. Bu süreçte kazanma alışkanlığını elde etmemiz çok önemli" dedi.