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    • Spor
    • 20.10.2020 Gazete
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    Erol Bulut'tan övgü dolu sözler! "Bu yolun sonu şampiyonluk"

    , maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularına övgüler yağdırdı. Bulut, “Sezon başında 18 yaptık. Daha yeni bir takımız. Bu süreçte kazanma alışkanlığını elde etmemiz çok önemli” dedi.

    Bu yolun sonu şampiyonluk

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçı sonrasında soyunma odasında oyuncularına övgüler yağdırdı. Bulut, "Sezon başında 18 transfer yaptık. Daha yeni bir takımız. Bu süreçte kazanma alışkanlığını elde etmemiz çok önemli" dedi.

    OYUNCULARINI TEK TEK KUTLADI
    Göztepe galibiyeti sonrasında oyuncularını tek tek kutlayan Erol Bulut, son vuruşlarda daha dikkatli olmaları gerektiğini ve skoru erkenden elde etmelerini tekrarladı.

    SAVAŞA SAVAŞA İLERLEYECEĞİZ
    Erol hoca, oyuncularının performansından çok memnun olduğunu dile getirerek, "Savaşa savaşa sonuca gideceğiz. Bu yolun sonu şampiyonluk" dedi.
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    Haberler Spor Erol Bulut'tan övgü dolu sözler! "Bu yolun sonu şampiyonluk"