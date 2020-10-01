Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki mücadelesi sürüyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Glasgow Rangers olacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadelede kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Peki, Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!
GALATASARAY RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadele şifresiz halde teve2 kanalından canlı yayınlanacak.
KAZANAN GRUPLARA KALACAK
Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Aynı zamanda tur atlayan takım, 6 milyon Euro gibi bir parayı da kasasına koyacak. Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Fatih Öztürk
Elabdellaoui
Luyindama
Marcao
Linnes
Taylan Antalyalı
Belhanda
Feghouli
Emre Kılınç
Babel
Diagne
Rangers
McGregor
Tavernier
Goldson
Helander
Barisic
Davis
Kamara
Arfield
Ianis Hagi
Morelos
Kent
Galatasaray'ın Rangers kadrosu:
Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
TEVE2 FREKANSI NE?
12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A
12245H - YatayTR275005/6103203T4A
TEVE2 KAÇINCI KANALDA?
D-Smart: 21. kanal
Digiturk: 54. kanal
Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal
Turkcell TV+: 32. kanal
Türksat Kablo TV: 32. Kanal