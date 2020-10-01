Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki mücadelesi sürüyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Glasgow Rangers olacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadelede kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Peki, Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!

GALATASARAY RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadele şifresiz halde teve2 kanalından canlı yayınlanacak.

KAZANAN GRUPLARA KALACAK

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Aynı zamanda tur atlayan takım, 6 milyon Euro gibi bir parayı da kasasına koyacak. Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.