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    • 01.10.2020 09:52
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    maçı hangi kanalda şifresiz mi? başlayacak?

    saat kaçta başlayacak? hangi kanalda şifresiz mi? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray zorlu İskoçya deplasmanında sahaya çıkacak. Galatasaray’ın rakibi ünlü İskoç temsilcisi Glasgow Rangers olacak. Peki, başlayacak? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi? İşte maçla ilgili merak edilen detaylar…

    takvim.com.tr
    Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi?

    Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Temsilcilerimizin Avrupa Kupalarındaki mücadelesi sürüyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Glasgow Rangers olacak. İskoçya deplasmanında oynanacak mücadelede kazanan takım adını gruplara yazdıracak. Peki, Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak? Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda? İşte yanıtı!

    GALATASARAY RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadele şifresiz halde teve2 kanalından canlı yayınlanacak.

    KAZANAN GRUPLARA KALACAK

    Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak. Aynı zamanda tur atlayan takım, 6 milyon Euro gibi bir parayı da kasasına koyacak. Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray
    Fatih Öztürk
    Elabdellaoui
    Luyindama
    Marcao
    Linnes
    Taylan Antalyalı
    Belhanda
    Feghouli
    Emre Kılınç
    Babel
    Diagne

    Rangers
    McGregor
    Tavernier
    Goldson
    Helander
    Barisic
    Davis
    Kamara
    Arfield
    Ianis Hagi
    Morelos
    Kent

    Galatasaray'ın Rangers kadrosu:

    Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

    TEVE2 FREKANSI NE?

    12034V - DikeyBatı275005/6103203T4A

    12245H - YatayTR275005/6103203T4A

    TEVE2 KAÇINCI KANALDA?

    D-Smart: 21. kanal

    Digiturk: 54. kanal

    Tivibu: SD yayını 356. kanal, HD yayını ise 62. kanal

    Turkcell TV+: 32. kanal

    Türksat Kablo TV: 32. Kanal
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    Haberler Spor Galatasaray Rangers maçı hangi kanalda şifresiz mi? Galatasaray Rangers saat kaçta başlayacak?