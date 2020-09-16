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    • Spor
    • 16.09.2020 Gazete
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    'da heyecanı! Taraftar müjdeli haberi bekliyor...

    basınında çıkan haberlerin ardından ’dan da hamle geldi... lı ön libero, da ve Taffarel'i takip etmeye başladı. Bu gelişme İngiliz basınında da yazılıp çizilenlerle birleşince lılar Fernandinho için umutlu bir bekleyişe geçti.



    Galatasaray'da Fernandinho heyecanı yaşanıyor. İlk olarak hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında Manchester City'nin yıldızının Galatasaray ile görüştüğü iddiaları yer aldı. Ancak gelişmeler sadece iddia düzeyinde kalmadı. Fernandinho'nun sosyal medyadaki takipleri de hemen herkesin dikkatini çekti.

    ARDA&TAFFAREL'İ TAKİBİ ALDI
    Fernandinho sosyal medya hesabından Arda Turan ve Taffarel'i takip etmeye başladı. Bunun üzerine heyecan daha da arttı. Resmi bir açıklama olmasa da İngiliz medyası Galatasaray'la görüştüğünü bir kez daha yazdı.



    KALİTESİ VE TECRÜBESİ TARTIŞILMAZ
    2013 yılından bu yana M.City forması giyen 35 yaşındaki Brezilyalı ön libero, tecrübesi ve kalitesiyle orta sahadaki eksikliği giderebilecek bir isim. 53 kez de Brezilya forması giyen Fernandinho'nın City ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

    FERNANDINHO'YA MESAJ YAĞMURU
    Galatasaraylı taraftarlar Brezilya yıldıza sanal alemde mesaj atarak sarı-kırmızılı formayı giymesini istediler.



    LUCESCU KEŞFETMİŞTİ
    Mircea Lucecsu, Fernandinho'yu henüz 20 yaşındayken Shakhtar'a 750 bin Euro karşılığında transfer ettirmiş ve 8 yıl hocalığını yapmıştı.

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    Haberler Spor Galatasaray'da Fernandinho heyecanı! Taraftar müjdeli haberi bekliyor...
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