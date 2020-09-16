Galatasaray'da Fernandinho heyecanı yaşanıyor. İlk olarak hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında Manchester City'nin yıldızının Galatasaray ile görüştüğü iddiaları yer aldı. Ancak gelişmeler sadece iddia düzeyinde kalmadı. Fernandinho'nun sosyal medyadaki takipleri de hemen herkesin dikkatini çekti.
ARDA&TAFFAREL'İ TAKİBİ ALDI
Fernandinho sosyal medya hesabından Arda Turan ve Taffarel'i takip etmeye başladı. Bunun üzerine heyecan daha da arttı. Resmi bir açıklama olmasa da İngiliz medyası Galatasaray'la görüştüğünü bir kez daha yazdı.
KALİTESİ VE TECRÜBESİ TARTIŞILMAZ
2013 yılından bu yana M.City forması giyen 35 yaşındaki Brezilyalı ön libero, tecrübesi ve kalitesiyle orta sahadaki eksikliği giderebilecek bir isim. 53 kez de Brezilya forması giyen Fernandinho'nın City ile 1 yıl daha sözleşmesi var.
FERNANDINHO'YA MESAJ YAĞMURU
Galatasaraylı taraftarlar Brezilya yıldıza sanal alemde mesaj atarak sarı-kırmızılı formayı giymesini istediler.
LUCESCU KEŞFETMİŞTİ
Mircea Lucecsu, Fernandinho'yu henüz 20 yaşındayken Shakhtar'a 750 bin Euro karşılığında transfer ettirmiş ve 8 yıl hocalığını yapmıştı.