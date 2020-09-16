



Galatasaray'da Fernandinho heyecanı yaşanıyor. İlk olarak hem sosyal medyada hem de İngiliz basınında Manchester City'nin yıldızının Galatasaray ile görüştüğü iddiaları yer aldı. Ancak gelişmeler sadece iddia düzeyinde kalmadı. Fernandinho'nun sosyal medyadaki takipleri de hemen herkesin dikkatini çekti.



ARDA&TAFFAREL'İ TAKİBİ ALDI

Fernandinho sosyal medya hesabından Arda Turan ve Taffarel'i takip etmeye başladı. Bunun üzerine heyecan daha da arttı. Resmi bir açıklama olmasa da İngiliz medyası Galatasaray'la görüştüğünü bir kez daha yazdı.