Kartal’ın hedefi Bruno Peres

İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in yeni adresinin yine Türkiye olabileceği belirtildi. Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için şimdi ise Beşiktaş'ın adı geçiyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Football News 24'e göre önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in ayrılması gündemde. Beşiktaşlı yöneticilerin Roma ile fiyat konusunda pazırlık yaptığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ACELESİ VAR

Siyah Beyazlı kurmayların Roma'nın telep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi düşürmek istedikleri ifade ediliyor. Beşiktaş, sağ bekteki eksikliği gidermek için yoğun mesai harcıyor.