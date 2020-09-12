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    • Spor
    • 12.09.2020 Gazete
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    ’ın hedefi

    A ekiplerinden Roma’nın sağ beki ’in yeni adresinin yine olabileceği belirtildi. i öncesinde ismi ile de anılan sağ bek için şimdi ise ’ın adı geçiyor.

    Kartal’ın hedefi Bruno Peres

    A ekiplerinden Roma'nın sağ beki 'in yeni adresinin yine olabileceği belirtildi. i öncesinde ismi ile de anılan sağ bek için şimdi ise 'ın adı geçiyor.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Football News 24'e göre önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in ayrılması gündemde. Beşiktaşlı yöneticilerin Roma ile fiyat konusunda pazırlık yaptığı belirtildi.

    BEŞİKTAŞ'IN ACELESİ VAR
    Siyah Beyazlı kurmayların Roma'nın telep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi düşürmek istedikleri ifade ediliyor. Beşiktaş, sağ bekteki eksikliği gidermek için yoğun mesai harcıyor.

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