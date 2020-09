Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın hakimi olduklarını ifade eden Terim, "İlk maçlar hep zordur. Kazandığımız için mutluyum. 3 puanla başlamak önemli. Tüm maç oyunun hakimiydik. İlk yarı daha diriydik, ikinci yarıda da bir maçta kazanılabilecek pozisyondan çok daha fazlasını ürettik. 600'ün üstünde pas yapan bir takımız. Bugün 400-500'e yakın çekildi. Bu maçta kaleye daha hızlı gitmeyi hedefledik. Hiçbir zaman oyun aleyhimize dönmedi. Hep üstün oynadık. Çok pozisyon ürettik, bu pozisyonların gol olması lazım. Direkt hücuma çıkan bir görüntü çizdik, bu da bizi mutlu etti. 30 küsür defa ceza sahasına girmişiz, çok pozisyon bulmuşuz... Yapılabilecek en iyi şeyleri yaptık, tebrikler oyunculara..." dedi.

Belhanda hakkında da konuşan Terim, "Bugün herkesin performansından memnunum ama Belhanda çok iyi oynayanlardan biri. 5 Ekim'e kadar ne olur ne biter bilmiyoruz ama ne olursa olsun her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Biz giderken de güzel ayrılıyoruz. Benim için ve Galatasaray için kendi oyuncusu her zaman daha kıymetlidir. Her şey olabilir hele hele ekonominin bu denli sıkıştığı nokta" şeklinde konuştu.

"OKAY YOKUŞLU TRANSFERİ OLMADI"

Okay Yokuşlu transferinin olmayacağını açıklayan Terim, "Keşke bir imkanımız olsa da uçu açık bir toplantı yapabilsek ve kimleri istediğimizi ya da istemediğimizi söylesek. Okay Yokuşlu'yu istedik, ona da çok niyetliydi ama kulübü izin vermedi. Muhakkak ki taraftarımız çok önemli, mutlu olsunlar ama bu bizim işimiz; bilsinler ki her şeyin bir sebebi vardır. Bizim hayatımız bu, 24 saat buna çalışıyoruz. O kadar değil, kulübün bu durumunda da kolay değil. Biz Galatasaray'ız, hiçbir şey olmasa da biz herkes kadar iddialı oluruz. Yeni bir takım için, alacağımız oyuncuların bize para kazandırmasını, son takımının biz olmamasını istiyoruz. Tabii ki bir fırsat transferiyse yaşı önemli değil" dedi.