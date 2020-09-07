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    • Spor
    • 07.09.2020 Gazete
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    'in ısrarı! Aslan'ın gözü onda

    orta saha ine kilitlendi. Taraftarlar üzerinden transferlerin bir an önce yapılması için kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılılar’da orta saha adayları fazla. Ancak , forması giyen ’de ısrarcı.

    Terim'in Benassi ısrarı

    orta saha ine kilitlendi. Taraftarlar üzerinden transferlerin bir an önce yapılması için kampanya başlattı. Sarı-Kırmızılılar'da orta saha adayları fazla. Ancak , forması giyen 'de ısrarcı.

    MARCO BENASSI'Yİ ÇOK İSTİYOR
    25 yaşındaki İtalyan yıldızın kadroya katılmasını isteyen Terim, bu transfer için eski kulübü Fiorentina ile temaslara başladı. Eski dostlarıyla iletişime geçen İmparator Benassi'yi çok istiyor.

    12 MİLYON EURO'YA ALDILAR
    2017 yılından beri Fiorentina'da forma giyen Marco Benassi'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Yıldız orta saha, 2017 yılında Torino'dan 12 milyon Euro'ya gelmişti.

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    Haberler Spor Fatih Terim'in Marco Benassi ısrarı! Aslan'ın gözü onda
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