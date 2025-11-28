İsrail Batı Şeria’da silahsız Filistinlileri infaz etti! Ben Gvir’den katliama övgü

Kan donduran görüntülerde iki Filistinli adamın kollarını kaldırmış ve gömlekleri sıyrılmış halde bir binadan çıktıkları görüldü. İki Filistinlinin silahsız olduğu ve İsrail askerleri için tehdit oluşturmadıkları açıkça görülüyor. İsrail askerleri ise onları vurarak öldürüyor.

İsrail ordusu ve polisi, iki Filistinliye yönelik saldırıyı kabul ederek soruşturma başlatacaklarını bildirdi. Ancak İsrail ordusunun askerlerin eylemlerine ilişkin soruşturmaları çoğu zaman kovuşturmayla sonuçlanmıyor.

Ben Gvir, EPA

BEN GVİR KATLİAMI ÖVDÜ

Olaya karışan ve Sınır Polisi birimi olarak adlandırılan polis memurları, iki Filistinli talimatlara uymadığı için ateş açtıklarını iddia etti. İsrail Sınır Polisi'ni yöneten Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise katliama övgüler dizdi. X hesabından paylaşım yapan Ben Gvir, polis memurlarının "tam da kendilerinden beklendiği gibi davrandıklarını" yazdı ve "Teröristlerin ölmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Filistin Yönetimi, sahadaki "vahşi" infazları "savaş suçu" olarak kınadı. Hamas, katliamların münferit bir olay olmadığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "sistematik bir imha kampanyasının" parçası olduğunu söyledi.