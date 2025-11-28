İsrail Batı Şeria’da silahsız Filistinlileri infaz etti! Ben Gvir’den katliama övgü
İşgal altındaki Batı Şeria’da yeniden saldırılara başlayan İsrail, Cenin’de iki silahsız Filistinli’yi yakın mesafeden infaz etti. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise katliama övgüler dizdi ve polis memurlarının “tam da kendilerinden beklendiği gibi davrandıklarını yazarken “Teröristlerin ölmesi gerekiyor.” ifadesini kullandı.
Siyonist İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki silahsız Filistinli'yi yakın mesafeden infaz etti.Batı Şeria’da infial yaratan görüntü!
SİVİLLERİ İNFAZ ETTİLER
Kan donduran görüntülerde iki Filistinli adamın kollarını kaldırmış ve gömlekleri sıyrılmış halde bir binadan çıktıkları görüldü. İki Filistinlinin silahsız olduğu ve İsrail askerleri için tehdit oluşturmadıkları açıkça görülüyor. İsrail askerleri ise onları vurarak öldürüyor.
BİRİ 26, DİĞERİ 37 YAŞINDAYDI
Filistin Sağlık Bakanlığı, kurbanların 26 yaşındaki El-Muntasir Billah Mahmud Kasım Abdullah ve 37 yaşındaki Yusuf Ali Yusuf Asa'sa olduğunu açıkladı. Saldırıda vurulanlar Cenin'in Ebu Zahir semtindeydi.
İsrail güçleri, katliamın ardından cesetleri alıkoydu. İsrail çarşamba günü Batı Şeria'ya yönelik saldırıları başlattı.
İsrail ordusu ve polisi, iki Filistinliye yönelik saldırıyı kabul ederek soruşturma başlatacaklarını bildirdi. Ancak İsrail ordusunun askerlerin eylemlerine ilişkin soruşturmaları çoğu zaman kovuşturmayla sonuçlanmıyor.
BEN GVİR KATLİAMI ÖVDÜ
Olaya karışan ve Sınır Polisi birimi olarak adlandırılan polis memurları, iki Filistinli talimatlara uymadığı için ateş açtıklarını iddia etti. İsrail Sınır Polisi'ni yöneten Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise katliama övgüler dizdi. X hesabından paylaşım yapan Ben Gvir, polis memurlarının "tam da kendilerinden beklendiği gibi davrandıklarını" yazdı ve "Teröristlerin ölmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Filistin Yönetimi, sahadaki "vahşi" infazları "savaş suçu" olarak kınadı. Hamas, katliamların münferit bir olay olmadığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik "sistematik bir imha kampanyasının" parçası olduğunu söyledi.