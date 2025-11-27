Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
Coca Cola’nın dört büyük kulübe sunduğu sponsorluk teklifine Trabzonspor’dan olumsuz yanıt geldi. Bordo-mavililer, Filistin’de yaşanan soykırım ve boykot çağrıları nedeniyle kulübe ulaşan öneriyi geri çevirdi.
Coca-Cola, Türkiye'deki dört büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a sponsorluk anlaşması için resmi teklif iletti. Ancak bordo mavililer bu öneriye olumlu yanıt vermedi.
TRABZONSPOR TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Edinilen bilgilere göre Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Coca-Cola'dan gelen teklife olumsuz yanıt verdi. Yönetimin bu yöndeki kararının kulüp içinde yapılan değerlendirmelerin ardından netleştiği belirtildi.
RET KARARININ GEREKÇESİ: FİLİSTİN VE BOYKOT
Trabzonspor'un teklifi reddetme nedeninin, Filistin'de yaşanan çocuk ölümleri ve Türkiye'deki boykot çağrıları olduğu öğrenildi. Bordo-mavili yönetim, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak anlaşmayı kabul etmeme kararını iletti.
DİĞER ÜÇ KULÜP TEKLİFİ KABUL ETTİ
Trabzonspor'un aksine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, sponsorluk teklifine olumlu yanıt verdi. Bu üç kulübün anlaşmayı hangi kapsamda değerlendireceğine ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor.