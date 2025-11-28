Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!

Türkiye'nin 81 ilinden tam 80'i kar ve yağmurun etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte birçok bölgede kış şartları geri dönüyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İşte güncel hava durumu raporu!