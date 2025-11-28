Kadraj Galeri Kadraj İkon Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, hafta sonuna girerken hava durumunun ülke genelinde sert değişeceğine işaret ediyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege başta olmak sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Peki hafta sonu kar var mı? İşte il il hava durumu!

Giriş Tarihi: 28.11.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 09:42
Türkiye'nin 81 ilinden tam 80'i kar ve yağmurun etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte birçok bölgede kış şartları geri dönüyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İşte güncel hava durumu raporu!

HAFTA SONU TÜRKİYE'Yİ YAĞIŞLI HAVA BEKLİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, hafta sonu boyunca yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak.

BATIDA SAĞANAK, DOĞUDA KAR ETKİLİ OLACAK

Cumartesi günü özellikle Marmara ve batı bölgelerde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların etkili olması bekleniyor.

Pazar günü ise yağışların doğuya kaymasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

81 İLİN 80'İNE KAR VE YAĞMUR GELİYOR

MGM'nin yayımladığı 5 günlük hava tahmini raporuna göre, 30 Kasım Pazar günü Edirne hariç tüm yurtta yağış bekleniyor. Raporda, 1 Aralık Pazartesi günü ise 13 ilde hafif kar yağışı görülebileceğine dair uyarı yer aldı.