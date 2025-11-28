Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 81 ilin 80’ine kar ve yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son tahminler, hafta sonuna girerken hava durumunun ülke genelinde sert değişeceğine işaret ediyor. Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, özellikle Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege başta olmak sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı bildiriliyor. Peki hafta sonu kar var mı? İşte il il hava durumu!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 09:42