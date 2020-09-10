Takımın eksik bölgelerine takviye yapmak için çok büyük bir çaba harcayan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Transferde sürekli rota değiştiren Sarı-Kırmızılılar direksiyonu bu kez Inter'e kırdı. Yönetim eski göz ağrısı olan Kwadwo Asamoah'ı listesine dahil etti.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU

Teknik direktör Fatih Terim'in asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen orta alanda da görev yapabilen Ganalı futbolcuya onay verdiği, yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi.

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Inter ile temasa geçen Galatasaray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ı düşük bir maliyete bitirmek istediği ifade ediliyor.

DİZİNDE SORUN VAR!

İtalyan basınına göre Inter, 31 yaşındaki yıldızı gözden çıkarmış durumda. Buna gerekçe olarak ise Asamoah'ın düşük performansı ve sürekli yaşadığı diz sakatlıklarını gösterildi.