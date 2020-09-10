Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Gözler bu kez ’ta! Ganalı futbolcuyu gündemine aldı

    Takımın eksik bölgelerine takviye yapmak için çok büyük bir çaba harcayan ’da hareketlilik sürüyor. de sürekli rota değiştiren Sarı-Kırmızılılar direksiyonu bu kez Inter’e kırdı. Yönetim eski göz sı olan ’ı listesine dahil etti.

    Gözler bu kez Asamoah’ta!

    Takımın eksik bölgelerine takviye yapmak için çok büyük bir çaba harcayan 'da hareketlilik sürüyor. de sürekli rota değiştiren Sarı-Kırmızılılar direksiyonu bu kez Inter'e kırdı. Yönetim eski göz sı olan 'ı listesine dahil etti.

    ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
    Teknik direktör Fatih Terim'in asıl mevkisi sol kanat olmasına rağmen orta alanda da görev yapabilen Ganalı futbolcuya onay verdiği, yönetimin de harekete geçtiği öğrenildi.

    1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
    Inter ile temasa geçen Galatasaray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ı düşük bir maliyete bitirmek istediği ifade ediliyor.

    DİZİNDE SORUN VAR!
    İtalyan basınına göre Inter, 31 yaşındaki yıldızı gözden çıkarmış durumda. Buna gerekçe olarak ise Asamoah'ın düşük performansı ve sürekli yaşadığı diz sakatlıklarını gösterildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Gözler bu kez Kwadwo Asamoah’ta! Galatasaray Ganalı futbolcuyu transfer gündemine aldı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri