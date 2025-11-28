Atv Müge Anlı canlı yayın 28 Kasım 2025 | Evli ve 4 çocuk babası Sami Kırkuşu nasıl öldü?
ATV'nin gündüz kuşağında izlenme rekorları kıran fenomen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' her gün milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
ANTALYA'DA ŞÜPHELİ ÖLÜM
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezler parkı sahilinde, 27 Ekim sabahı 44 yaşındaki evli ve dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni kayalıkların arasında bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, eşi Cemile Kırkuşu dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Eşinin 20 yıl sonra kendisini aldattığını öne süren Kırkuşu, söz konusu kişinin Sami Kırkuşu'nun ölümünde parmağı olabileceğini iddia ederek yetkililerden olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.