Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen programda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı 'da son yaşanan gelişmeler…

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezler parkı sahilinde, 27 Ekim sabahı 44 yaşındaki evli ve dört çocuk babası Sami Kırkuşu'nun cansız bedeni kayalıkların arasında bulundu.

(Kaynak: Atv)

Olayla ilgili soruşturma sürerken, eşi Cemile Kırkuşu dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Eşinin 20 yıl sonra kendisini aldattığını öne süren Kırkuşu, söz konusu kişinin Sami Kırkuşu'nun ölümünde parmağı olabileceğini iddia ederek yetkililerden olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.