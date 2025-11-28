Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2’ye ulaştı: Aileden tüyler ürperten açıklama!

takvim-logo

Komşularının haber alamaması üzerine evlerine girilen Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin cansız bedenleri bulundu. Ailenin başlarından tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu Mihran Can tutuklanırken, yürütülen çalışmalarla birlikte dosyaya yeni şüpheliler eklendi. Kaya ailesinin yakınlarının ortaya attığı iddia ise kafaları karıştırdı.

25 Kasım gecesi Kızıltepe İlçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya ailesinden uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine komşular ve mahalle muhtarı eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Kaya ile eşi Berna ve küçük kızları Samyeli'nin başlarından vurulmuş halde yerde yattıkları görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2'ye ulaştı

Cenazeler otopsi için hastaneye götürüldü; anne ile kızının naaşları Van'ın Tuşba ilçesinde, baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesinde toprağa verildi.

KAPI ZORLAMA BELİRTİSİ VE BOĞUŞMA İZİ YOK

Olay yeri ekibinin detaylı incelemesinde evde herhangi bir silah bulunmadığı, kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmadığı tespit edildi. Boğuşma belirtisi olmaması dikkat çekerken, Samyeli'nin kanepede, anne ile babasının odanın ortasında bulunduğu kaydedildi.

Alınan el swaplarında baba Mehmet Kaya ve küçük kızı Samyeli'nin ellerinde barut izine rastlandığı açıklandı. Evde yalnızca iki boş kovan tespit edildi. Tüm kamera kayıtları ve çevre sorgulamalarının incelenmesi için özel bir ekip kuruldu.

Babanın son görüntüleri ortaya çıktı!

KAYA'NIN OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturma sürerken Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce bir markette alışveriş yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi.

CİNAYET SİLAHI KOMŞUDA BULUNDU

Soruşturmanın ilerlemesiyle birlikte aileye komşu olan Mihran Can, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı. İfadesinin ardından "delil karartma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİHRAN CAN'IN İFADESİ İRDELENİYOR

Şüpheli Mihran Can savcılık ifadesinde silahı Mehmet Kaya'ya kendisinin temin ettiğini kabul etti. Can, Kaya'nın alacak-verecek nedeniyle tehdit edildiğini söyleyerek kimseden habersiz silah istediğini iddia etti. Olay sırasında evde olduğunu öne süren Can, Mehmet Kaya'nın eşiyle tartıştıktan sonra önce Berna Kaya'yı, ardından kızları Samyeli'yi vurduğunu, daha sonra kendisini tehdit edip intihar ettiğini iddia etti.

Ayrıca olay sonrasında silahı evden alıp Ceylanpınar yolundaki kanalizasyona attığını da söyledi.

TUTUKLU SAYISI 2'YE ÇIKTI

Mihran Can'a yardım ettiği öne sürülen V.E. adlı kişi de gözaltına alındı ve delilleri karartma şüphesiyle tutuklandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

AİLEDEN ŞOK EDEN İDDİA

Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, yaşanan gelişmelerin ardından kardeşinin intihar etmiş olabileceği ihtimalinin zayıfladığını, olayın bir cinayet olduğuna inandıklarını söyledi. Aile yakınlarının iddiasına göre evde bulunan para ve ziynet eşyaları kayboldu. Bu detay soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte değerlendiriliyor.

