Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2’ye ulaştı: Aileden tüyler ürperten açıklama!

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 11:47

25 Kasım gecesi Kızıltepe İlçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya ailesinden uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine komşular ve mahalle muhtarı eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Kaya ile eşi Berna ve küçük kızları Samyeli'nin başlarından vurulmuş halde yerde yattıkları görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenazeler otopsi için hastaneye götürüldü; anne ile kızının naaşları Van'ın Tuşba ilçesinde, baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesinde toprağa verildi.