Kaya ailesi soruşturmasında tutuklu sayısı 2’ye ulaştı: Aileden tüyler ürperten açıklama!
Komşularının haber alamaması üzerine evlerine girilen Mehmet ve Berna Kaya çifti ile 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin cansız bedenleri bulundu. Ailenin başlarından tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan komşu Mihran Can tutuklanırken, yürütülen çalışmalarla birlikte dosyaya yeni şüpheliler eklendi. Kaya ailesinin yakınlarının ortaya attığı iddia ise kafaları karıştırdı.
25 Kasım gecesi Kızıltepe İlçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Kaya ailesinden uzun süre haber alınamadı. Bunun üzerine komşular ve mahalle muhtarı eve girerek korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Kaya ile eşi Berna ve küçük kızları Samyeli'nin başlarından vurulmuş halde yerde yattıkları görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üç kişinin de yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Cenazeler otopsi için hastaneye götürüldü; anne ile kızının naaşları Van'ın Tuşba ilçesinde, baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesinde toprağa verildi.
KAPI ZORLAMA BELİRTİSİ VE BOĞUŞMA İZİ YOK
Olay yeri ekibinin detaylı incelemesinde evde herhangi bir silah bulunmadığı, kapı ve pencerelerde zorlama izine rastlanmadığı tespit edildi. Boğuşma belirtisi olmaması dikkat çekerken, Samyeli'nin kanepede, anne ile babasının odanın ortasında bulunduğu kaydedildi.
Alınan el swaplarında baba Mehmet Kaya ve küçük kızı Samyeli'nin ellerinde barut izine rastlandığı açıklandı. Evde yalnızca iki boş kovan tespit edildi. Tüm kamera kayıtları ve çevre sorgulamalarının incelenmesi için özel bir ekip kuruldu.
KAYA'NIN OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ
Soruşturma sürerken Mehmet Kaya'nın olaydan bir gün önce bir markette alışveriş yaptığı güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi.