Beşiktaş forvet transferinde Nikola Kalinic'e odaklandı. PAOK maçında golcü sıkıntısı gözler önüne çıkan Siyah-Beyazlı kulüp bonservisi Atletico Madrid'de olan ancak geçen sezonu Roma'da kiralık olarak Hırvat futbolcuyu renklerine bağlamak için Atletico Madrid'le görüştü.

TEKLİF İLETİLDİ CEVAP BEKLENİYOR

İspanyol Kulübü'ne bu oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunan Siyah-Beyazlı yönetimin Kalinic'le prensip anlaşmasına vardığı artık gözünü A.Madrid'in cevabına çevirdiği ortaya çıktı.

5 GOL, 2 ASİST'LİK PERFORMANS

İspanyol Kulübü'nün Beşiktaş'ın verdiği teklifi az bulmasına rağmen bunu değerlendireceği belirlendi. Kalinic geçen sezon Roma'da 19 maça çıktı. 5 gol, 2 asistlik bir performans çizdi.