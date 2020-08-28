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    • Spor
    • 28.08.2020 Gazete
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    ’e son teklif! Yönetim İspanyol kulübüne yeni bir teklif yaptı

    forvet inde ’e odaklandı. maçında golcü sıkıntısı gözler önüne çıkan Siyah-Beyazlı kulüp bonservisi ’de olan ancak geçen sezonu Roma’da kiralık olarak Hırvat futbolcuyu renklerine bağlamak için Atletico Madrid’le görüştü.

    Kalinic’e son teklif!

    forvet inde 'e odaklandı. maçında golcü sıkıntısı gözler önüne çıkan Siyah-Beyazlı kulüp bonservisi 'de olan ancak geçen sezonu Roma'da kiralık olarak Hırvat futbolcuyu renklerine bağlamak için Atletico Madrid'le görüştü.

    TEKLİF İLETİLDİ CEVAP BEKLENİYOR
    İspanyol Kulübü'ne bu oyuncu için 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunan Siyah-Beyazlı yönetimin Kalinic'le prensip anlaşmasına vardığı artık gözünü A.Madrid'in cevabına çevirdiği ortaya çıktı.

    5 GOL, 2 ASİST'LİK PERFORMANS
    İspanyol Kulübü'nün Beşiktaş'ın verdiği teklifi az bulmasına rağmen bunu değerlendireceği belirlendi. Kalinic geçen sezon Roma'da 19 maça çıktı. 5 gol, 2 asistlik bir performans çizdi.

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