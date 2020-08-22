Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    güç depoluyor

    hazırlıklarını 'de sürdüren hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Günün ilk idmanında yeni lerden ve bireysel çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda ise futbolcular çalışkanlıklarıyla göz doldurdu.

    Fenerbahçe güç depoluyor
    Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Günün ilk idmanında yeni lerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda ise futbolcular çalışkanlıklarıyla göz doldurdu.

    F.BAHÇE'DE TESTLER NEGATİF
    hazırlıklarını 'de sürdüren Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testleri negatif çıktı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Fenerbahçe güç depoluyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri