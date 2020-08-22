Fenerbahçe güç depoluyor

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Günün ilk idmanında yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı. Akşam yapılan antrenmanda ise futbolcular çalışkanlıklarıyla göz doldurdu.
F.BAHÇE'DE TESTLER NEGATİF
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testleri negatif çıktı.
F.BAHÇE'DE TESTLER NEGATİF
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) testleri negatif çıktı.