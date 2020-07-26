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    • 26.07.2020 17:10
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    - Başakşehir maçı başladı!

    'in son haftasında şampiyon , sezonun son maçında ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz

    Kasımpaşa - Başakşehir maçı başladı!

    0-0 BAŞAKŞEHİR
    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita

    Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

    Cemil Usta sezonunun son maçında Kasımpaşa 'i konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de 33 haftada topladığı 69 puanla son hafta öncesinde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligin orta sıralarında yer alan Kasımpaşa ise son haftaya 40 puanla 10. sırada girdi. Şampiyonluk maçı sonrası turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

    Kasımpaşa Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

    Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda 26 Temmuz'da karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem yönetiyor. Maç beIN Sports HD 1 kanalından yayınlanıyor.

    KUTLAMALAR BAŞAKŞEHİR'DE
    Medipol Başakşehir, bu maçın ardından şampiyonluk kutlamasını 'nda gerçekleştirecek.

    Müsabaka sonrasında Kasımpaşa Stadı'ndan üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geçecek turuncu-lacivertli takım, şampiyonluk kupasını kendi stadında havaya kaldıracak.

    Şampiyonluk kutlamasına takımın eski teknik direktörü ve Emre Belözoğlu gibi kulüpte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

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