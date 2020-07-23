Karşıyaka Doğukan’ın golüyle finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

TFF 3. Lig 2. Grup Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor ile karşılaşan Karşıyaka, rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşıyaka'ya finali getiren tek golü 51. dakikada penaltıdan Doğukan İnci kaydetti. Diğer maçta ise Esenler Erokspor'u 2-1 yenen Turgutluspor finale yükselen takım oldu.

CİMBOM HUNTER'İ RENKLERİNE BAĞLADI

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu son olarak Türk Telekom'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

WEST BROMWİCH ALBİON PREMİER LİG'E YÜKSELDİ

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2. bitirdi. Bilic'in ekibi bu sonuçla Premier Lig'e çıktı.