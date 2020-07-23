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    • Spor
    • 23.07.2020 Gazete
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    Karşıyaka Doğukan’ın golüyle finale yükseldi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    3. Lig 2. yarı finalinde ile karşılaşan Karşıyaka, rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşıyaka’ya finali getiren tek golü 51. dakikada penaltıdan kaydetti. Diğer maçta ise ’u 2-1 yenen Turgutluspor finale yükselen takım oldu.

    Karşıyaka Doğukan’ın golüyle finale yükseldi

    3. Lig 2. yarı finalinde ile karşılaşan Karşıyaka, rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşıyaka'ya finali getiren tek golü 51. dakikada penaltıdan kaydetti. Diğer maçta ise 'u 2-1 yenen Turgutluspor finale yükselen takım oldu.

    CİMBOM HUNTER'İ RENKLERİNE BAĞLADI
    Galatasaray Erkek Takımı, ABD'li şutör guard Ronald Jordan Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu son olarak 'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi'nde 16 maçta 9.8 sayı, 3.3 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

    PREMİER LİG'E YÜKSELDİ
    Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat 'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2. bitirdi. Bilic'in ekibi bu sonuçla 'e çıktı.

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