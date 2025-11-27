PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek: Maçı tribünde takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde, A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Bosna Hersek karşılaşmasını takip etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek: Maçı tribünde takip etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ile yaptığı maçı tribünde izledi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan millileri makamında kabul ederek kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi 2027 Dünya Kupası yolundaki ilk müsabakada yalnız bırakmadı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle diğer davetliler takip etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Papa 14. Leo ile ortak basın toplantısında Gazze çağrısı
Özgür Özel'in "gizli teklif" iddiasına AK Parti'den tepki: Yalan... İşi magazinleştirmesin!
İdefix
Kanarya'ya Macar duvarı! Fenerbahçe - Ferencvaros: 1-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek: Maçı tribünde takip etti
CANLI | Papa 14. Leo'ya Külliye'de özel ilahi dinletisi! Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısından sonra İstanbul'a geçti
Trabzonspor'dan Coca Cola'ya Filistin tokadı! Soykırıma sponsor olmadılar
ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
19 yıllık öğretmen Hikmet Akçay cinayeti aydınlatıldı! Cesedi bavula koyup yakmışlar
Papa 14. Leo'dan Başkan Erdoğan'la basın toplantısında Türkiye vurgusu
Galatasaray transfer ateşini yaktı! Brezilyalı yıldız yolda
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: "Suç işlemenin önlenmesini hedefliyoruz"
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Özgür Özel'den "Bay Kemal, Ekrem'in üzerine beton döküyor" çıkışı! Yolsuzluk itirafı: Geçmişte kanıt sayılabilecek iddialar oldu
Türkiye Ukrayna'ya asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
CHP bile artık inkar edemiyor: Deprem konutları bir başarı hikayesidir
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
Adalet Bakanı Tunç'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "yasal adım" mesajı: Önce rapor hazırlanacak
CANLI | Beyaz Saray'da kırmızı alarm: 2 asker vuruldu! Trump açıkladı: "Bu bir terör eylemi" | CIA bağlantısı ortaya çıktı
Yaş aldıkça gençleşmiş: 78 yaşındaki Güven Hokna'nın son hali olay!