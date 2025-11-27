PODCAST CANLI YAYIN

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Ferencvaros'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırarak taraftarlarını sevindirmek ve Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Ferencvaros maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor.

Fenerbahçe son maçında Viktoria Plzen ile berabere kaldı (AA)Fenerbahçe son maçında Viktoria Plzen ile berabere kaldı (AA)

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Talisca, Asensio, Alvarez, Oğuz, En-Nesyri, Kerem

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szali, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 295. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ederek Avrupa kupalarındaki 295. sınavını veriyor. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar çıktığı 294 karşılaşmada 116 galibiyet, 115 yenilgi alırken 63 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte rakip filelere 401 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 416 gol gördü.

Archie Brown (AA)Archie Brown (AA)

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 153. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla düzenlenen turnuva da dahil olmak üzere Avrupa'nın "2 numaralı kupasında" 152 maça çıktı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 66 galibiyet elde ederken 47 kez mağlup oldu ve 39 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda 212 gol atan sarı-lacivertliler, 191 gol yedi.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

SON FORMATLA YÜKSEK PERFORMANS

UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlanan dönemde ise Fenerbahçe toplam 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 29 beraberlik yaşadı ve 21 kez yenildi. Fenerbahçe, bu süreçte 140 gol kaydederken kalesinde 100 gol gördü ve organizasyonda istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

FERENCVAROS MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Yarın Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor. Burgos'un yardımcıları Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olarak açıklandı.

Marco Asensio (AA)Marco Asensio (AA)

KANARYA 15. SIRADA

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olduktan sonra iç sahada Nice ve Stuttgart'ı yenmiş, Viktoria Plzen deplasmanından ise bir puanla dönmüştü. Sarı-lacivertliler, topladığı 7 puanla haftaya 15. sıradan girerken, Ferencvaros 10 puanla 3. basamakta yer alıyor.

Nelson Semedo (AA)Nelson Semedo (AA)

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK BULUNUYOR

Sarı-lacivertliler kritik mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues kadroda yer almayacak. Ayrıca tedavileri süren Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.

Avrupa listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı durumunda olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor.

Sebastian Szymanski (AA)Sebastian Szymanski (AA)

LEVENT MERCAN UEFA LİSTESİNE YAZILDI

Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı sonrası UEFA listesinde değişikliğe gidildi. Sezon başında listeye dahil edilmeyen Levent Mercan, Cenk'in yerine kadroya eklendi. Genç oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi halinde Ferencvaros karşısında sahada olabilecek.

Anderson Talisca (AA)Anderson Talisca (AA)

SAVUNMA HATTINDA ZORLUK YAŞANIYOR

Eksikler nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde'nin cezası ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle yeni planlama yapmak zorunda. Rodrigo Becao'nun listede olmaması da bu bölgedeki seçenekleri azalttı. Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın yanında Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir'in alternatifler arasında yer aldığı öğrenildi.

Youssef En-Nesyri (AA)Youssef En-Nesyri (AA)

ORTA SAHADA KADRO SIKINTISI

İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunun orta sahada da ciddi bir boşluk yarattığı ifade edildi. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz'ın listede bulunmaması nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihi kritik rol oynayacak.

Fenerbahçe transfer meşalesini yaktı! Şampiyonluk için 2 yıldız birden

