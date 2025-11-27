Milan Skriniar (AA) FENERBAHÇE AVRUPA'DA 295. MAÇINA ÇIKIYOR Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ederek Avrupa kupalarındaki 295. sınavını veriyor. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar çıktığı 294 karşılaşmada 116 galibiyet, 115 yenilgi alırken 63 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte rakip filelere 401 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 416 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 153. KARŞILAŞMA Sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla düzenlenen turnuva da dahil olmak üzere Avrupa'nın "2 numaralı kupasında" 152 maça çıktı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 66 galibiyet elde ederken 47 kez mağlup oldu ve 39 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda 212 gol atan sarı-lacivertliler, 191 gol yedi.

SON FORMATLA YÜKSEK PERFORMANS UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlanan dönemde ise Fenerbahçe toplam 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 29 beraberlik yaşadı ve 21 kez yenildi. Fenerbahçe, bu süreçte 140 gol kaydederken kalesinde 100 gol gördü ve organizasyonda istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.

FERENCVAROS MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU Yarın Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor. Burgos'un yardımcıları Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olarak açıklandı.