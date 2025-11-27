Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde Ferencvaros'u ağırlıyor. Sarı lacivertliler, zorlu randevudan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırarak taraftarlarını sevindirmek ve Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Ferencvaros maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Talisca, Asensio, Alvarez, Oğuz, En-Nesyri, Kerem
Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szali, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Varga, Yusuf
FENERBAHÇE AVRUPA'DA 295. MAÇINA ÇIKIYOR
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk ederek Avrupa kupalarındaki 295. sınavını veriyor. Sarı-lacivertliler, bugüne kadar çıktığı 294 karşılaşmada 116 galibiyet, 115 yenilgi alırken 63 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte rakip filelere 401 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 416 gol gördü.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 153. KARŞILAŞMA
Sarı-lacivertli ekip, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası adıyla düzenlenen turnuva da dahil olmak üzere Avrupa'nın "2 numaralı kupasında" 152 maça çıktı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 66 galibiyet elde ederken 47 kez mağlup oldu ve 39 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda 212 gol atan sarı-lacivertliler, 191 gol yedi.
SON FORMATLA YÜKSEK PERFORMANS
UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlanan dönemde ise Fenerbahçe toplam 98 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 48 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 29 beraberlik yaşadı ve 21 kez yenildi. Fenerbahçe, bu süreçte 140 gol kaydederken kalesinde 100 gol gördü ve organizasyonda istikrarlı görüntüsünü sürdürdü.
FERENCVAROS MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
Yarın Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayan karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetiyor. Burgos'un yardımcıları Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olarak açıklandı.
KANARYA 15. SIRADA
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, gruptaki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb'e mağlup olduktan sonra iç sahada Nice ve Stuttgart'ı yenmiş, Viktoria Plzen deplasmanından ise bir puanla dönmüştü. Sarı-lacivertliler, topladığı 7 puanla haftaya 15. sıradan girerken, Ferencvaros 10 puanla 3. basamakta yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK BULUNUYOR
Sarı-lacivertliler kritik mücadelede 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues kadroda yer almayacak. Ayrıca tedavileri süren Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski de Ferencvaros karşısında forma giyemeyecek.
Avrupa listesinde bulunmayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra kadro dışı durumunda olan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakıyor.
LEVENT MERCAN UEFA LİSTESİNE YAZILDI
Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un uzun süreli sakatlığı sonrası UEFA listesinde değişikliğe gidildi. Sezon başında listeye dahil edilmeyen Levent Mercan, Cenk'in yerine kadroya eklendi. Genç oyuncu, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi halinde Ferencvaros karşısında sahada olabilecek.
SAVUNMA HATTINDA ZORLUK YAŞANIYOR
Eksikler nedeniyle savunmada sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde'nin cezası ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle yeni planlama yapmak zorunda. Rodrigo Becao'nun listede olmaması da bu bölgedeki seçenekleri azalttı. Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar'ın yanında Mert Müldür ve Yiğit Efe Demir'in alternatifler arasında yer aldığı öğrenildi.
ORTA SAHADA KADRO SIKINTISI
İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve Sebastian Szymanski'nin yokluğunun orta sahada da ciddi bir boşluk yarattığı ifade edildi. Mert Hakan Yandaş ve Bartuğ Elmaz'ın listede bulunmaması nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihi kritik rol oynayacak.