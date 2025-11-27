ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü

ABD ve İsrail 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e taşımaya çalışıyor. Siyonistler önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek olan Israel Hayom zirvesinde dünyanın dört bir yanından 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e taşıma ve yerleştirme hedefi ele alınacak. Zirvenin arka planındaki isimler ise ortaya çıktı.

ABD'DEN SİYONİST KONFERANSA ÜST DÜZEY KATILIM

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, zirvenin ana konuşmacısı olacak. Zirve Waltz'ın Gazzelilerin geleceğine dair Trump planının kabul edilmesi için hazırladığı BM kararının geçmesinden yalnızca bir hafta sonra ve İsrail'e yapacağı ziyaretin hemen önceye denk gelmesi dikkat çekti.