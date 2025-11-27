ABD'de siyonist zirve: Mike Walz ana konuşmacı olacak! 1 milyon Yahudi planı, soykırıma övgü
Siyonist lobi dünyanın dört bir yanındaki 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e taşımak için New York'ta büyük bir zirve düzenliyor. Zirvenin detayları tek tek ortaya çıkıyor. Ana gündem İsrail'i ekonomik olarak geliştirmek ve 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e yerleştirmek iken zirvede Tel Aviv'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de soykırımı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu ve ABD ile İsrail iş birliğinin de ele alınacağı bildirildi. Zirvenin katılımcıları ise tek tek ortaya çıkıyor.
ABD ve İsrail 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e taşımaya çalışıyor. Siyonistler önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek olan Israel Hayom zirvesinde dünyanın dört bir yanından 1 milyon Yahudi'yi İsrail'e taşıma ve yerleştirme hedefi ele alınacak. Zirvenin arka planındaki isimler ise ortaya çıktı.
ABD'DEN SİYONİST KONFERANSA ÜST DÜZEY KATILIM
ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz, zirvenin ana konuşmacısı olacak. Zirve Waltz'ın Gazzelilerin geleceğine dair Trump planının kabul edilmesi için hazırladığı BM kararının geçmesinden yalnızca bir hafta sonra ve İsrail'e yapacağı ziyaretin hemen önceye denk gelmesi dikkat çekti.
AMAÇ ABD-İSRAİL BAĞINI GÜÇLENDİRMEK
New York'ta Hilton Midtown'da düzenlenecek olan zirveye çok sayıda isim katılacak. Yahudi örgütlerinden, ABD Yahudileri ile İsrail arasındaki bağı güçlendirmeye çalışan Yahudi toplumuna siyonist lobiden çok sayıda isim toplantıda yer alacak.
HILLARY CLINTON DA ORADA
Bunun yanı sıra ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Senatör John Fetterman, İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon, İsrailli eski Büyükelçi Gilad Erdan, İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Başsavcı Yardımcısı Harmeet Dhillon katılacak.
GÜNDEM "SOYKIRIM"
Konferansın büyük bir bölümünün İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'de soykırımı başlattığı Demir Kılıçlar Harekatı'na ayrılacak ve harekatın birçok yönü inceleneceği bildirildi.
Konferansta ayrıca, İsrail'in Gazze'ye saldırıları boyunca Tel Aviv ile Washington arasındaki iş birliğini şekillendiren stratejik hususların ele alınacağı, Amerikan yönetiminin Orta Doğu Temsilcisi olarak görev yapan Morgan Ortagus'un açıklama yapacağı bildirildi.
Siyonist konferansın temel amacı ise İsrail'in büyümesi ve Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından İsrail'den kaçan binlerce kişinin yerini doldurmak.