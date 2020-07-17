Isla'nın takımdan ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına hız veren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, bonservisi Barcelona'da bulunan Moussa Wague için kiralama teklifinde bulundu.

İspanyol kulübünün önceki gün kulübe gönderdiği yazılı yanıtta, "Wague 9 milyon Euro'ya satış listesinde. Ancak kiralama formülü söz konusu olursa öncelik sizde" yanıtını verdi.

Ocak ayında Nice'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Barcelona'ya geri döndü. Wague 14 kez Senegal Milli Takımı formasını giydi.