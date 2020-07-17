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    • Spor
    • 17.07.2020 Gazete
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    ’de öncelik 'de dedi

    Isla'nın takımdan ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına hız veren ’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, bonservisi ’da bulunan için kiralama teklifinde bulundu. İspanyol kulübünün önceki gün kulübe gönderdiği yazılı yanıtta, “Wague 9 milyon Euro’ya satış listesinde. Ancak kiralama formülü söz konusu olursa öncelik sizde” yanıtını verdi.

    Barcelona Wague’de öncelik Fenerbahçe'de dedi

    Isla'nın takımdan ayrılması sonrası sağ bek arayışlarına hız veren 'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler, bonservisi 'da bulunan için kiralama teklifinde bulundu.

    İspanyol kulübünün önceki gün kulübe gönderdiği yazılı yanıtta, "Wague 9 milyon Euro'ya satış listesinde. Ancak kiralama formülü söz konusu olursa öncelik sizde" yanıtını verdi.

    Ocak ayında Nice'e kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Barcelona'ya geri döndü. Wague 14 kez Senegal Milli Takımı formasını giydi.

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