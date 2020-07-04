



KAPTANLARLA KONUŞTU

Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa başta olmak üzere takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda kaybedilen bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca Trabzonspor Yönetimi oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek ekstra bir motivasyon sağladı.