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    • Spor
    • 04.07.2020 Gazete
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    'da derbisi öncesi büyük moral

    Başkanı , maçı öncesinde teknik direktör ve takım kaptanlarıyla toplantı yaptı... Ayrıca kritik mücadele öncesi maaşların ödenmesi futbolcuların keyfini artırdı...



    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile toplantı gerçekleştirdi. Ağaoğlu, yoğun eleştiri alan teknik direktör Çimşir'e sahip çıkarak, "Yola birlikte devam edeceğiz ve bizim size olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.



    KAPTANLARLA KONUŞTU
    Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa başta olmak üzere takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda kaybedilen bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca Trabzonspor Yönetimi oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek ekstra bir motivasyon sağladı.



    FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ
    Trabzonsporlu futbolcular, toplantı sırasında yöneticilere yarın oynanacak Galatasaray maçını kazanacaklarına dair söz verdiler.

    BAŞKAN AĞAOĞLU HER AN YANLARINDA
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sürekli beraber yaşıyor.

    Haberler Spor Trabzonspor'da Galatasaray derbisi öncesi büyük moral
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