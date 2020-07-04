Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile toplantı gerçekleştirdi. Ağaoğlu, yoğun eleştiri alan teknik direktör Çimşir'e sahip çıkarak, "Yola birlikte devam edeceğiz ve bizim size olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.
KAPTANLARLA KONUŞTU
Teknik ekip ve başkan Ahmet Ağaoğlu, Sosa başta olmak üzere takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Yapılan toplantıda kaybedilen bir şeyin olmadığı, kalan haftaların çok şeyi değiştirebileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca Trabzonspor Yönetimi oyunculara maaş ödemesini de gerçekleştirerek ekstra bir motivasyon sağladı.
FUTBOLCULARDAN GALİBİYET SÖZÜ
Trabzonsporlu futbolcular, toplantı sırasında yöneticilere yarın oynanacak Galatasaray maçını kazanacaklarına dair söz verdiler.
BAŞKAN AĞAOĞLU HER AN YANLARINDA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın yanından bir an olsun ayrılmıyor. Sürekli beraber yaşıyor.