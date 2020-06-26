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    • Spor
    • 26.06.2020 Gazete
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    ’ta virüs şoku!

    , takımında iki oyuncunun yeni tip coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu… Bu haber futbol dünyasında adeta şok etkisi yarattı...

    Beşiktaş’ta virüs şoku!
    Beşiktaş , takımında iki oyuncunun yeni tip coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu… Bu haber futbol dünyasında adeta şok etkisi yarattı... Siyah-Beyazlılar ile son 2 haftada karşılaşan ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde teste girmek zorunda. Bu arada spor maçı öncesinde Adem Ljajic ve 'in sakatlandığı açıklandı. Lens maç kadrosunda yer alırken Ljajic ise kadrodan çıkartıldı.

    MORALLER ALTÜST OLDU
    İki futbolcuda virüse rastlanması sonrası 'ta Konya maçı öncesi moraller bozuldu.
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