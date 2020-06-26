Beşiktaş’ta virüs şoku!

Beşiktaş Sağlık Kurulu, futbol takımında iki oyuncunun yeni tip coronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu… Bu haber futbol dünyasında adeta şok etkisi yarattı... Siyah-Beyazlılar ile son 2 haftada karşılaşan Antalyaspor ve Denizlispor'da tüm oyuncular ile çalışanlar, 48 saat içinde teste girmek zorunda. Bu arada Konyaspor maçı öncesinde Adem Ljajic ve Jeremain Lens'in sakatlandığı açıklandı. Lens maç kadrosunda yer alırken Ljajic ise kadrodan çıkartıldı.
MORALLER ALTÜST OLDU
İki futbolcuda virüse rastlanması sonrası Beşiktaş'ta Konya maçı öncesi moraller bozuldu.
MORALLER ALTÜST OLDU
İki futbolcuda virüse rastlanması sonrası Beşiktaş'ta Konya maçı öncesi moraller bozuldu.