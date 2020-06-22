Karadeniz Fırtınası kritik virajda... Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Bordo- Mavililer'de sakat Nwakaeme, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Sosa'nın ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
ÜMRANİYE&K.GÜMRÜK PUANLARI PAYLAŞTI
TFF 1. Lig'de Ümraniye evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: Altay-Akhisar: 3-1, Bolu-Altınordu: 0-0.
BURSA'DA ÜZÜLMEZ GİTTİ İLK ADAY OSMAN ÖZKÖYLÜ
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Timsah'ta teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Osman Özköylü konumunda.
İLHAN PALUT'TAN GÖZTEPE TARAFTARINA TOPARLANMA SÖZÜ!
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, "Üst üste alınan kötü sonuçlar ile camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bu kötü performansa bir an önce son vereceğiz" dedi.
ÜMRANİYE&K.GÜMRÜK PUANLARI PAYLAŞTI
TFF 1. Lig'de Ümraniye evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: Altay-Akhisar: 3-1, Bolu-Altınordu: 0-0.
BURSA'DA ÜZÜLMEZ GİTTİ İLK ADAY OSMAN ÖZKÖYLÜ
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Timsah'ta teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Osman Özköylü konumunda.
İLHAN PALUT'TAN GÖZTEPE TARAFTARINA TOPARLANMA SÖZÜ!
Göztepe'nin hocası İlhan Palut, "Üst üste alınan kötü sonuçlar ile camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bu kötü performansa bir an önce son vereceğiz" dedi.