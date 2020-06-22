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    • Spor
    • 22.06.2020 Gazete
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    koltuğu geri istiyor

    Karadeniz Fırtınası kritik virajda... , Alanyaspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. İşte Takvim Gazetesi’nin 22 Haziran tarihli spor sayfalarından derlediğimiz haberler…

    Koltuğu geri istiyor
    Karadeniz Fırtınası kritik virajda... , Alanyaspor deplasmanında kazanarak şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Bordo- Mavililer'de sakat Nwakaeme, Alanya deplasmanında forma giyemeyecek. Sosa'nın ise yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.


    ÜMRANİYE&K.GÜMRÜK PUANLARI PAYLAŞTI
    TFF 1. Lig'de Ümraniye evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Diğer sonuçlar: Altay-Akhisar: 3-1, Bolu-Altınordu: 0-0.

    BURSA'DA ÜZÜLMEZ GİTTİ İLK ADAY OSMAN ÖZKÖYLÜ
    TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Timsah'ta teknik direktörlük koltuğu için ilk aday Osman Özköylü konumunda.

    İLHAN PALUT'TAN GÖZTEPE TARAFTARINA TOPARLANMA SÖZÜ!
    Göztepe'nin hocası İlhan Palut, "Üst üste alınan kötü sonuçlar ile camiamızı üzdüğümüzün farkındayız. Bu kötü performansa bir an önce son vereceğiz" dedi.
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