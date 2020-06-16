Trabzonspor'un hocası Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçı öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Genç hoca, "Henüz bir şey başarmadık. Ortada sadece avantaj gibi görünen bir skor var ama ilk maçı 2-1 kazanmış olmamız işin bittiği anlamına gelmez. Dikkatli olmalıyız. Zorlu bir 90 dakika bizi bekliyor. Mücadele şart. Sakin kalmalıyız. Bu bizim en önemli silahımız olacak. Bunlar yapılırsa sahadan mutlaka zaferle ayrılırız" ifadelerini kullandı.







Bu sezon hem lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası'nı müzesine getirmek isteyen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, Bordo-Mavililer'le çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Sarı-Lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden Bordo-Mavililer, rakibi karşısında son 24 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı. Trabzon, son 4 sezondur İstanbul'da rakibine yenilmedi.







TRABZONSPOR İLK KEZ İKİ KUPADA DA FAVORİ

Trabzonspor, iddaa tarihinde ilk kez hem Süper Lig şampiyonluğunda hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunda favori gösterildi. Bordo-Mavililer'in Süper Lig şampiyonluğu için oranı 2.65. Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluk oranı ise 2.15. Kupada Alanyaspor'a 2.60, Fenerbahçe'ye 4.00 ve Antalyaspor'a 25.00 oran verildi.







GÖZLER YİNE ONLARDA!

Trabzonspor'da bu sezon Fenerbahçe ile oynanan lig ve kupa maçlarında rakip fileleri havalandıran Sörloth ve Novak, bugün de takımın en önemli kozları olacak.