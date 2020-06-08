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    • Spor
    • 08.06.2020 Gazete
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    Kanarya lige ısınıyor

    'deki ilk sınavında cuma günü Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün 'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü.

    Kanarya lige ısınıyor
    'deki ilk sınavında cuma günü Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün 'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği mücadelede 6 gol oldu. Tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdiç performansıyla göz doldurdu. Goller Mevlüt (2), , , Allahyar ve Ömer Faruk'tan geldi.

    İSTANBUL DIŞINDA SADECE 1 MAÇ VAR
    Fenerbahçe kalan 8 haftada sadece Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gidecek. Kasımpaşa ve Beşiktaş deplasmanları İstanbul'da oynanacak.
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