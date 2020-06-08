Kanarya lige ısınıyor

Süper Lig'deki ilk sınavında cuma günü Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını dün Ülker Stadı'nda kendi kadrosundan oluşturduğu takımlarla oynadığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği mücadelede 6 gol oldu. Tecrübeli oyuncu Mevlüt Erdiç performansıyla göz doldurdu. Goller Mevlüt (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk'tan geldi.
İSTANBUL DIŞINDA SADECE 1 MAÇ VAR
Fenerbahçe kalan 8 haftada sadece Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gidecek. Kasımpaşa ve Beşiktaş deplasmanları İstanbul'da oynanacak.
İSTANBUL DIŞINDA SADECE 1 MAÇ VAR
Fenerbahçe kalan 8 haftada sadece Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gidecek. Kasımpaşa ve Beşiktaş deplasmanları İstanbul'da oynanacak.